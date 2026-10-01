España da una lección: producirá nuevas baterías para camiones y buses eléctricos que duran más de 4.000 ciclos

España tiene el potencial de convertirse en una referencia europea en la producción de baterías para el transporte pesado. La multinacional norteamericana Cummins va a iniciar la producción en España de sus nuevas baterías de litio-ferrofosfato, conocidas como LFP.

Su división especializada en soluciones de cero emisiones, Accelera, será la responsable de la producción, y tiene como objetivo principal el uso de estas nuevas baterías en camiones, autobuses y vehículos comerciales.

La química LFP en baterías siempre ha destacado por ofrecer una gran estabilidad y unos costes de fabricación sensiblemente inferiores a los de las baterías basadas en el níquel, cobalto y manganeso.

Los modelos de batería que se van a fabricar en territorio español aprovechan además celdas de cuarta generación que mejoran la densidad energética, situándose por encima de los 200 Wh/kg y alcanzando unos 430 Wh/L a nivel de celda.

Este salto en densidad permite reducir el peso y el volumen, dos aspectos que históricamente han limitado el uso de las baterías LFP en vehículos comerciales, que ya son pesados de por sí y tienen que transportar una gran carga.

Pero la gran innovación de estas baterías es su diseño plano y modular. El modelo básico, denominado 1T, destaca por tener una altura de tan solo 14 centímetros, un peso de 325 kilos y una capacidad de almacenamiento de 51 Wh.

Autobús eléctrico Accelera Omicrono

Esta arquitectura permite colocar las baterías bajo el piso del vehículo sin restar espacio útil al pasaje o a la carga comercial; algo ideal, por ejemplo, para instalarlas en la parte baja de un autobús sin afectar a su altura, mejorando el reparto de pesos del vehículo.

Para camiones que requieren más autonomía, Cummins ofrece variantes como la 3T, que eleva la capacidad hasta los 102 kWh con 655 kilos de peso y añade una potencia máxima de descarga de 300 kW.

En total, Accelera ha desarrollado cinco formatos diferentes para las variadas necesidades del sector del transporte de mercancías de larga distancia; el diseño permite apilar las celdas dependiendo del espacio disponible y del diseño de cada vehículo.

Batería LFP-3T Accelera Omicrono

En total, es posible conectar hasta diez unidades en paralelo dentro del mismo vehículo. De esta forma, es posible superar un megavatio hora de capacidad combinada en un camión de larga distancia usando los mismos componentes básicos que un autobús urbano de piso bajo.

En lo relativo a los tiempos de recarga, las baterías están preparadas para operar en un rango de entre 586 V y 840 V, ofreciendo una tensión nominal de 714 V. Gracias a una potencia de carga en corriente continua de hasta 250 kW, el sistema puede recuperar del 10% al 80% de su energía en apenas 25 minutos.

Otro aspecto importante en el transporte de mercancías es la vida útil para evitar los intercambios constantes de nuevas baterías; en estos modelos, está estimado que supera los 4.000 ciclos de carga y descarga completos, que permite amortizar el gasto en vehículos que realizan recorridos diarios largos.

Aunque Cummins no lo ha confirmado, todo indica que la planta de la compañía en Guadalajara será la encargada de producir estas baterías, aunque no ha aclarado si allí se integrarán las líneas de montaje o si este se producirá en otra localización en el país.