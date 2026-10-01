Entró en vigor: la DGT prohíbe los patinetes eléctricos a los menores de 15 y multará con 200 euros si no se usa casco

Hoy, 1 de octubre, marca un antes y un después en la movilidad diaria de nuestras ciudades, especialmente para los usuarios de los patinetes eléctricos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha hoy la esperada actualización del Reglamento General de Circulación, un paquete normativo urgente diseñado para proteger a los peatones y a los conductores de vehículos de movilidad personal.

Con la definitiva entrada en vigor de estas nuevas normas, aprobadas en junio por el Consejo de Ministros, los usuarios habituales de patinetes eléctricos afrontan un escenario urbano mucho más estricto.

El objetivo central de Tráfico pasa por abandonar la visión tradicional centrada en la carretera y en el coche para priorizar la seguridad de las personas.

La medida más contundente que arranca hoy afecta directamente a los más jóvenes y a los elementos de seguridad pasiva. Desde hoy, queda totalmente prohibido que los menores de 15 años conduzcan un patinete eléctrico.

Se establece así una frontera de edad legal e innegociable para ponerse a los mandos de estos vehículos, buscando frenar en seco la siniestralidad temprana.

Junto a esta restricción llega una obligación vital, ya que el uso del casco de protección pasa a ser estrictamente obligatorio en todo tipo de desplazamiento urbano.

Ignorar esta exigencia deja de ser una opción personal para convertirse en una infracción grave que las autoridades sancionarán rápidamente con una multa de 200 euros.

La visibilidad perimetral es otro de los grandes pilares para la Dirección General de Tráfico en esta profunda reforma normativa.

Desde hoy, todos los patinetes tienen que mantener su sistema de alumbrado encendido en todo momento, sin importar la hora del día.

Además, emplear un chaleco reflectante resulta absolutamente obligatorio durante la noche o bajo condiciones climáticas de escasa visibilidad.

Los repartidores y demás profesionales que utilicen estos vehículos deberán llevar la prenda reflectante puesta de forma permanente.

Incumplir cualquiera de estas reglas de iluminación y visibilidad también supondrá una sanción económica inmediata de 200 euros.

Como novedad positiva, la ley permite ahora circular fuera de los núcleos urbanos empleando vías segregadas del tráfico motorizado, como los carriles bici.

Las estrictas normas que hoy se hacen realidad terminan por consolidar a este año como el gran punto de inflexión legal para la movilidad alternativa.

Patinete eléctrico Nuria Pérez

Cabe recordar que meses atrás ya se estableció la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y el registro del vehículo, con cuantiosas multas por su incumplimiento.

Pero la extensa actualización reglamentaria de este primero de octubre no señala en exclusiva a los patinetes eléctricos.

Tráfico ha decidido extender su alcance legal para transformar también los hábitos de otros profesionales.

El ejemplo más claro afecta al sector del taxi, cuyos conductores pierden desde hoy su histórica exención normativa y estarán obligados a utilizar el cinturón de seguridad.