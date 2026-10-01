Entra en vigor: las compras en AliExpress y otras páginas chinas ahora tendrán una tasa de más de 5 euros por producto

Conseguir un chollo en tiendas online como AliExpress, Temu o Shein se va a terminar. La Unión Europea y Hacienda van a poner en marcha un nuevo marco fiscal y aduanero diseñado para frenar las ventas de pequeños paquetes que entran cada día por las fronteras europeas. Y lo harán impactando directamente al bolsillo de los consumidores.

Hasta ahora, la adquisición de productos de pequeño valor disfrutaba de ciertos beneficios y trámites simplificados en comparación con los envíos de mayor tamaño. Sin embargo, el volumen masivo de pedidos importados desde el mercado asiático ha llevado a la Comisión Europea a cambiar esto.

Las consecuencias del cambio son evidentes. En la práctica, dentro de poco los consumidores tendrán que pagar 5 euros de más, en ocasiones incluso más, por cada producto de importación de bajo coste que compren en una tienda online.

Para empezar, el pasado 1 de julio empezó a aplicarse una nueva tasa aduanera fija de 3 euros por cada categoría de mercancías; de esta manera, se daba fin a la antigua exención para envíos con un valor inferior a los 150 euros.

Pero además, ahora se le va a sumar una segunda tasa, en este caso de tramitación para ventas a distancia importadas; el pasado 21 de septiembre, el Consejo Europeo determinó que la nueva tasa iba a ser de 2 euros por cada artículo que tenía que pasar la aduana.

Este dinero será dedicado a financiar las inspecciones, la supervisión técnica y los controles fronterizos, y por lo tanto, es una tasa completamente diferente a la anterior. Pero para el consumidor, eso va a importar poco.

Con un sobrecoste de 5 euros, muchos de los productos más baratos ofrecidos por AliExpress ya no merecen la pena; de hecho, podemos gastar más en tasas que en el propio producto fácilmente.

Este segundo impuesto entrará en vigor en noviembre y se sumará al que entró en vigor en julio; pero la Agencia Tributaria ya ha confirmado que va a iniciar un periodo de pruebas a partir de hoy, 1 de octubre.

Estas pruebas servirán para comprobar que el sistema es capaz de calcular correctamente la nueva tasa y acceder a la información de cada producto, aunque el cobro de la tasa no se realizará hasta el mes de noviembre.

Esto es necesario porque esta tasa no es fija, sino que depende del número de partidas declaradas en la aduana. Un artículo aduanero comprende los productos de un mismo paquete que comparten clasificación arancelaria y origen.

En otras palabras, los 2 euros son solo la cifra básica de la nueva tasa, pero puede alcanzar mucho más. Por ejemplo, si un pedido incluye 3 categorías de productos distintas, la parte correspondiente a la nueva tasa alcanzará los 6 euros, que se sumarán al resto de aranceles.

Las compañías detrás de plataformas como AliExpress, Shein o Temu tendrán la obligación legal de gestionar los trámites de aduana, pero la ley no especifica quién tendrá que realizar el pago.

Por lo tanto, la decisión de si terminarás pagando este sobrecoste dependerá de cada compañía, de si decide asumirlo o trasladarlo al precio que pagamos por el producto, calculándolo durante el proceso de compra.

Esto significa que, si bien no vamos a tener que pagar más para poder recibir el producto, sí que es muy probable que en la práctica el producto nos vaya a costar más que antes.