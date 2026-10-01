Anas Andaloussi: "Con la IA puedes ahorrar 277 euros de tu dinero en la factura de la luz al año y en tan solo 3 minutos"

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ya no es solo una cuestión de ciencia ficción o de grandes corporaciones tecnológicas; ahora es una herramienta directa para proteger nuestro bolsillo.

Así lo demostró ayer por la noche el experto en IA, Anas Andaloussi, durante su comentada intervención en el programa 'El Hormiguero', donde dejó boquiabiertos a los espectadores al revelar un método rápido y sencillo para recortar drásticamente los gastos del hogar.

En un contexto donde el precio de la energía sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para las familias, Andaloussi enseñó en directo cómo automatizar la pesada tarea de buscar la tarifa eléctrica más barata.

Durante su sección en el programa de ayer, el experto planteó un caso práctico con el que cualquier ciudadano puede sentirse identificado: auditar la factura eléctrica.

Para ello, no recurrió a plataformas de terceros con intereses ocultos, sino a las herramientas del Estado.

"Cogemos un ejemplo simulado de lo que pagamos de recibo de luz y le digo a inteligencia artificial que lo que quiero que haga es que se conecte a la página oficial de la agencia estatal, de la CNMC", explicó Andaloussi paso a paso.

El objetivo de esta orden era que la IA analizara su propio contrato "para entender también bajo mi recibo de luz cuánta luz tengo contratada, cuánta realmente necesito, porque lo estoy utilizando, y búscame ofertas".

.@AnasAndaloussii nos da el truco para ahorrar en tu factura de luz #BisbalEH pic.twitter.com/fHQi5k4bsd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2026

El experto quiso hacer hincapié en la fiabilidad de los datos que maneja la herramienta: "Y esto no es un comparador regulero, es un comparador oficial".

El gran salto tecnológico que mostró el experto no fue simplemente pedirle un consejo a un chat, sino darle los mandos de la máquina para que haga el trabajo sucio.

"Lo que ha hecho la inteligencia artificial aquí ha sido literalmente le he dicho, oye, conéctate a mi ordenador, controla el ordenador, que esto es una función nueva de GPT-6 Astra, que es modelo que estamos utilizando", detalló.

La inteligencia artificial se encargó de ver el consumo, navegar por la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y rellenar automáticamente todos los formularios necesarios.

Para evitar informes técnicos incomprensibles, Andaloussi le dio una directriz muy rotunda a la IA.

"Le he dicho, oye, habla claro, ¿cuánto dinero gasto ahora al mes y al año? ¿Cuánto dinero gastaría con la mejor oferta al mes y al año en base a los datos que te he subido y que hay disponibles ahora mismo. Y muéstrame el ahorro", apuntó.

Los resultados que arrojó la pantalla fueron contundentes. "Y dice que ahora pagamos 94,24 euros al mes, que al año se traduce en 1.130,85 euros. Aquí me dice una oferta que ha aparecido, que al año son 853 euros".

El impacto de este pequeño trámite automatizado en las finanzas personales es inmediato.

"Y la diferencia de lo que me estaría ahorrando únicamente con este movimiento, que me ha llevado tres minutos a hacer, son 277 euros al año. Oye, pues está increíble", concluyó el experto.