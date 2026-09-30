El Country Product Manager de ASUS España presenta el nuevo modelo de la marca. Cuenta con una pantalla OLED con certificación de protección ocular que evita la fatiga y ayuda a llegar más descansado a la noche.

Marc Aliaga, experto en tecnología: “Pasar muchas horas delante del ordenador ya no es un problema si reduces un 70% la luz azul de la pantalla”

Hoy en día, nuestra rutina está marcada por el ajetreo constante: llamadas, mensajes y desplazamientos continuos. Los días comienzan corriendo de un lado a otro y, cuando por fin llegamos a casa, lo único que queremos es descansar viendo una serie.

En este estilo de vida dinámico, lo último que necesitamos es un portátil pesado, con batería que dure apenas unas horas o repleto de funciones complejas.

Pensado para acompañarnos allá donde vayamos, el nuevo ASUS Zenbook 14 llega a España. Un dispositivo que combina elegancia, resistencia y una inteligencia pensada para hacernos la vida mucho más sencilla.

“Un producto que sirve para el hoy y el mañana”, asegura Marc Aliaga, Country Product Manager de ASUS España.

Un completo más de la mochila

Esa comodidad se nota desde el primer segundo. Con un peso de solo 1,1 kg y un perfil ultraestilizado, es el compañero perfecto para llevar a diario sin que suponga una carga.

Pero que sea liviano no significa que sea frágil. Para aguantar el ajetreo urbano sin estropearse, su tapa está fabricada con Ceraluminum TM , un material pionero que es un 30% más ligero y tres veces más resistente que el aluminio convencional.

Gracias a ello y a su certificación de durabilidad militar, el equipo queda totalmente protegido contra arañazos, manchas de huellas y golpes cotidianos.

Está fabricado a prueba de temperaturas altas y bajas, de vibración y de altitud.

Además, luce un diseño impecable disponible en tres acabados: Arctic Blue, Komodo Coral y Zabriskie Beige.

Los tres acabados del ASUS Zenbook 14: Zabriskie Beige, Komodo Coral y Arctic Blue. Cedida.

Una batería que dura horas

Otra de las grandes ventajas del ASUS Zenbook 14 es su autonomía. Gracias a su batería de 50Wh, ofrece más de 21 horas de uso continuo, lo que nos permite salir de casa con la tranquilidad de no tener que llevar el cargador encima para aguantar toda la jornada.

Incluso cuando toca recargarlo, todo son facilidades: su compatibilidad con la carga universal USB-C, permite alimentarlo tanto con su compacto adaptador como con una batería externa o el propio cargador del móvil.

Una inteligencia artificial que simplifica tareas

Cuando abrimos la pantalla, esa libertad de movimiento conecta directamente con la potencia y eficiencia de la plataforma Snapdragon.

El portátil actúa como un auténtico asistente personal con IA que asume las tareas más tediosas.

Tal como explica Aliaga, esta tecnología “automatiza procesos y hace cosas más rápido”.

“Te ayuda a crear un borrador de texto, a resumir algunos textos o a encontrar más fácil imágenes que tengas guardadas en tu portátil”, detalla el directivo. En la práctica, esto se traduce en diversas herramientas:

Asistencia inmediata: Con su tecla dedicada a Copilot , podemos generar ideas o resumir textos en segundos.

, podemos generar ideas o resumir textos en segundos. Búsquedas sencillas: La función Recall permite recuperar cualquier archivo o actividad realizada en el equipo describiéndola con nuestro propio lenguaje.

permite recuperar cualquier archivo o actividad realizada en el equipo describiéndola con nuestro propio lenguaje. Creatividad en tiempo real: La función Cocreator transforma bocetos en arte instantáneo. Al dibujar sobre el lienzo y añadir una breve descripción, el sistema genera una vista previa que se actualiza al momento conforme vamos modificando el trazo.

transforma bocetos en arte instantáneo. Al dibujar sobre el lienzo y añadir una breve descripción, el sistema genera una vista previa que se actualiza al momento conforme vamos modificando el trazo. Videollamadas de gran calidad: Sus filtros de cámara inteligente (Windows Studio Effects) y su cancelación de ruido por IA garantizan una imagen bien iluminada y un sonido nítido, incluso en mitad del bullicio de una cafetería.

Confort visual, escritura silenciosa y máxima conectividad

ASUS Zenbook 14 en su presentación en Madrid. Cedida.

Toda esta fluidez se complementa con un apartado ergonómico cuidado al detalle. Su pantalla ASUS OLED NanoEdge de 14 pulgadas ofrece colores vibrantes, negros profundos y un contraste espectacular.

Pensando en el bienestar diario, el panel emite un 70% menos de luz azul dañina en comparación con las pantallas LCD tradicionales y cuenta con la certificación TÜV Rhineland, protegiendo la salud visual y reduciendo la fatiga ocular durante las jornadas más intensas.

Aliaga enfatiza la importancia de esta mejora para la salud del usuario: “Conforme avanza la tecnología, también intentamos hacer la vida más confortable para quienes pasan muchas horas delante de la pantalla. Al reducir la luz azul, las horas de trabajo resultan mucho más cómodas y tu cuerpo descansa mejor”.

El directivo de ASUS añade que esta protección “ayuda a tener un mejor descanso, exige menos a tu vista y hace que llegues a la hora de dormir más relajado, tranquilo y con mejor salud general”.

A la hora de interactuar con él, las manos disfrutan del teclado ErgoSense, diseñado para ofrecer una escritura suave, precisa y silenciosa.

Por su parte, el panel táctil –con ratio 16:10– incorpora la tecnología Smart Gestures, que permite ajustar el volumen o el brillo de la pantalla deslizando suavemente un dedo por los bordes. Además, su sensación al tacto es muy suave, casi aterciopelada.

Por último, para que esa experiencia no se rompa al conectar los accesorios, el equipo prescinde de los incómodos adaptadores externos e integra una selección completa de puertos: dos puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, un USB Tipo-A tradicional, salida HDMI 2.1 y toma de auriculares.

'Marc Aliaga, experto en tecnología: “Pasar muchas horas delante del ordenador ya no es un problema si reduces un 70% la luz azul de la pantalla”' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con ASUS.