España quiere cambiar las normas: autoescuela obligatoria para usar un patinete eléctrico en la calle de manera legal

El patinete eléctrico se ha convertido en una de las mejores opciones para la movilidad personal en ciudades por precio y accesibilidad; cualquiera puede comprar un patinete y llegar a cualquier parte más rápido que a pie.

Sin embargo, eso puede cambiar de manera radical muy pronto, si la petición presentada por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) es considerada por la DGT y se adopta la obligatoriedad de realizar un curso para llevar patinetes eléctricos.

En concreto, la organización pide que sea obligatorio que cualquier persona que desee llevar un patinete eléctrico por la vía pública tenga que pasar primero de manera obligatoria por la autoescuela para recibir formación teórica y práctica.

El objetivo de esta iniciativa es frenar la siniestralidad y acabar con el desconocimiento de las normas básicas de circulación de parte de muchos usuarios de este tipo de vehículos, que en la actualidad se pueden conducir sin necesidad de acreditar ningún tipo de licencia ni conocimiento previo sobre seguridad vial.

La CNAE considera que esto está generando situaciones de riesgo continuas en la calzada y las zonas peatonales, tanto para peatones como para otros conductores e incluso los propios usuarios de patinetes.

Es una opinión que tiene su base. Los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado advierten sobre el número creciente de imprudencias asociadas a estos vehículos. El ministerio fiscal destaca la vulnerabilidad de estos usuarios, y propone apostar por medidas preventivas y educativas antes que confiar únicamente en la vigilancia de los agentes o la imposición de sanciones.

Desde el sector de la enseñanza vial sostienen que la estrategia actual, basada en multar a posteriori, resulta ineficiente, y destacan que en la actualidad, en España no es necesario un permiso especial para estos vehículos aunque sí que estén sujetos a la normativa estatal y a las ordenanzas municipales.

La propuesta, por lo tanto, pasa por la creación de cursos específicos adaptados a estos vehículos ligeros, con contenidos orientados a la preferencia de paso, la prevención de accidentes y el uso correcto de la protección.

También se busca erradicar conductas muy extendidas entre los conductores, como circular por las aceras, llevar auriculares puestos que bloquean sonidos importantes como sirenas o coches, y usar el teléfono móvil mientras se conduce.

La petición no especifica si quiere que estos cursos para patinetes en las autoescuelas terminen en una prueba teórica o práctica que demuestre que el conductor ha adquirido los conocimientos necesarios, y por el momento, sólo solicita la creación de estos cursos.

Al mismo tiempo, la CNAE ha puesto el foco en los problemas de adicción al volante. Durante 2023 se tramitaron 60.492 expedientes administrativos relacionados con el consumo de drogas entre los conductores españoles.

Ante este problema, la organización solicita aplicar módulos de concienciación vial para los futuros conductores que se vayan a sacar el carné de conducir, una posibilidad que ya está recogida en la ley, usando un modelo similar al que se aplica en los cursos para recuperar los puntos perdidos.

Por el momento, Tráfico no se ha pronunciado sobre estas propuestas, pero lo que está claro es que ya las tienen sobre la mesa para un posible cambio normativo.