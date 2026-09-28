China crea una increíble batería de acero para teléfonos: puede acabar de una vez con la ansiedad por la autonomía

La duración de la batería sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para los usuarios de smartphones, con muy pocos modelos capaces de funcionar durante un día completo sin tener que recargarlos.

Sin embargo, ahora la industria puede estar a las puertas de una mejora radical que puede cambiar para siempre la manera en la que gestionamos la batería del móvil, según ha revelado Digital Chat Station en la red social china Weibo.

Según esta filtración, un importante fabricante chino de smartphones ya está realizando pruebas con un nuevo diseño de batería con carcasa de acero combinado con la tecnología de celdas apiladas para obtener una gran capacidad y mejorar la seguridad al mismo tiempo.

Este nuevo diseño tiene como referencia una de las innovaciones recientes de Apple en el sector, una batería con cubierta de aluminio estrenada en el iPhone 16 Pro; un diseño que fue refinado posteriormente con una cubierta de acero en el iPhone 17 Pro.

Este blindaje metálico es capaz de sustituir a las tradicionales envolturas blandas de película laminada que usan la mayoría de los fabricantes en la actualidad, no porque quieran, sino por necesidad.

Las baterías de ion de litio tienden a hincharse con el paso del tiempo y los ciclos de carga, lo que obligan a los ingenieros a dejar un margen de espacio vacío en el dispositivo por motivos de seguridad.

Al usar una carcasa rígida de acero, se elimina la necesidad de dejar este espacio, optimizando el volumen interno disponible y mejorando la disipación pasiva del calor generado durante la recarga.

Ahora, las marcas chinas buscan llevar este concepto un paso más allá, al unir el concepto de carcasa de acero con la arquitectura de celdas apiladas ('stacked cell') y ánodos de silicio-carbono.

En lugar de enrollar las capas internas como si fuesen un rollo de papel, la técnica de apilado coloca las capas de cátodo y ánodo en hojas en zigzag. Este formato reduce la resistencia interna y permite empaquetar una mayor densidad energética en el mismo espacio.

Todas estas innovaciones, una vez integradas, permitirá que los próximos smartphones alcancen capacidades de entre 9.000 mAh y 10.000 mAh en formatos de dimensiones estándar y sin afectar al grosor del dispositivo.

Sin embargo, esta tecnología plantea algunos desafíos técnicos. El acero es un material más pesado que el aluminio, por lo que los fabricantes tendrán que ajustar la distribución de pesos interna para no comprometer el uso del dispositivo.

Pero si las pruebas resultan exitosas, los usuarios pronto tendrán teléfonos capaces de funcionar durante varios días con una sola carga sin sacrificar la seguridad estructural del dispositivo.