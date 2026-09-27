Chica se siente confundida al intentar comprar online con su portátil y tarjeta de crédito en una cocina moderna iStock

Ni tique de compra ni factura: el único documento que basta para exigir la reparación de un electrodoméstico en garantía

Cuando un electrodoméstico sufre una avería, uno respira si se encuentra dentro del periodo de garantía. Sin embargo, siempre puede ocurrir algún imprevisto como perder el tique de compra o la factura simplificada.

La creencia popular sostiene que, sin ese resguardo, el usuario pierde de forma automática su derecho a exigir la reparación o sustitución del aparato sin coste, aunque la realidad es muy distinta de lo que realmente piensa la mayoría.

La legislación española de consumo es clara al respecto y desmiente este mito extendido entre los consumidores. Lo que realmente exige la normativa vigente es demostrar que existe esa transacción, acreditando la fecha de compra y el establecimiento donde se adquirió el producto.

El extracto bancario es suficiente

Para ejercitar los derechos ante el vendedor o el propio fabricante, el extracto de la cuenta bancaria o el recibo digital de la tarjeta basta como prueba en cualquier proceso de reclamación. Este documento es fácil de obtener en cualquier momento a través de la aplicación de banca digital y refleja tanto el importe exacto como la fecha precisa de la operación y la identidad del comercio.

Aunque el resguardo bancario no desglose los artículos individuales de la cesta de la compra, sí que vincula la operación con el establecimiento. Si el comercio duda de la veracidad del cobro o de la identidad del artículo, le corresponde a la propia tienda cotejar dicho movimiento en su historial de facturación.

Además, existen otros métodos para justificar la compra sin necesidad de conservar un papel físico. Entre ellos destaca el historial de la tarjeta de fidelización del comercio, ya que si el usuario facilitó su cuenta de cliente en el momento del pago, la compra queda registrada de forma permanente en su perfil digital.

De igual forma, el correo electrónico de confirmación o el resguardo digital tienen la misma validez legal. Los establecimientos están obligados a conservar los registros de sus ventas durante un plazo de cuatro años a efectos fiscales, por lo que el cliente tiene derecho a solicitar un duplicado en la propia tienda aportando la fecha aproximada de la compra y el importe abonado.

Con la última reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los nuevos productos adquiridos en España cuentan con tres años de garantía legal.

Durante los dos primeros, la ley presume que cualquier fallo o falta de conformidad ya existía de origen en el producto, por lo que el vendedor debe asumir la reparación, el envío de repuestos, la mano de obra y los portes de transporte de forma totalmente gratuita.

Si un establecimiento comercial o un Servicio de Asistencia Técnica rechaza tramitar una reparación en garantía alegando únicamente la falta del tique impreso en papel, incurre en una infracción clara de los derechos del usuario.

Ante esta negativa, el consumidor puede solicitar la hoja de reclamaciones e iniciar una vía de arbitraje aportando el extracto bancario como justificante del pago realizado. Por tanto, el respaldo digital del banco protege el bolsillo del comprador frente a la pérdida involuntaria de los resguardos en papel.