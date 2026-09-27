Por qué no debes usar este programa en tu lavavajillas: daña tu electrodoméstico y encarece la factura

El lavavajillas se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en las viviendas para ahorrar tiempo y esfuerzo diario. En un contexto marcado por agendas apretadas y el aumento sostenido en las tarifas eléctricas, optimizar las tareas domésticas es una prioridad constante para las familias.

Por esta razón, millones de personas seleccionan de forma habitual las opciones de funcionamiento que prometen dejar los platos limpios en tiempo récord.

Sin embargo, la gran duda que surge entre los consumidores es si acortar la duración del proceso realmente beneficia a la economía del hogar o si, por el contrario, esconde inconvenientes que pasan desapercibidos en el día a día.

A pesar de su enorme popularidad, los expertos señalan que el programa rápido es en realidad la opción menos eficiente y la más perjudicial para el aparato.

Al comprimir el tiempo de lavado, este ciclo compensa la brevedad incrementando la velocidad y la presión del agua, lo que somete a un estrés continuo a los componentes internos y provoca un desgaste prematuro del mecanismo.

A este impacto mecánico se suma un claro problema de efectividad e higiene. Como el agua trabaja a temperaturas sensiblemente más bajas, el aparato pierde la capacidad de eliminar gérmenes, bacterias y restos de grasa incrustada.

Cuando los recipientes contienen suciedad difícil, el lavado corto resulta insuficiente, obligando al usuario a poner un segundo ciclo o a terminar el fregado a mano, lo que desperdicia recursos y tiempo.

Un lavavajillas abierto. iStock

Existe la creencia generalizada de que un ciclo más breve gasta menos luz y agua, pero las investigaciones técnicas desmienten por completo este mito.

Al requerir ráfagas de energía más intensas para mover el agua a mayor presión, el consumo energético resulta equivalente o incluso superior al de un lavado convencional.

Según un análisis de la organización de consumidores Which?, utilizando el lavavajillas cinco veces por semana exclusivamente con el programa rápido, el gasto anual medio alcanza los 82,27 euros.

En comparación, utilizar el programa principal o estándar para esa misma frecuencia supone un coste anual medio de 75,92 euros.

La opción verdaderamente económica es el modo ECO, que reduce la factura a solo 55,75 euros al año. Aunque el ciclo ecológico tarda más tiempo y seca con menor intensidad, utiliza significativamente menos recursos.

En un periodo de cinco años, adoptar el modo Eco permite ahorrar 132,58 euros respecto al lavado rápido y 100,86 euros en comparación con el ciclo principal.

Los especialistas aclaran que no se trata de eliminar por completo el uso del ciclo rápido, sino de comprender sus limitaciones para hacer un uso equilibrado y responsable.

Para la rutina cotidiana, la recomendación fundamental es priorizar de forma habitual el programa ecológico, reservando los ciclos más largos o específicos cuando haya grasa acumulada que requiera temperaturas para desinfectar.