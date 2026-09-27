Adán, experto en frigoríficos: "Los laterales pueden ponerse a más de 60º, pero es algo totalmente normal"

Sentir un calor excesivo en las paredes exteriores de un frigorífico es una de las dudas más frecuentes en los hogares y genera una gran inquietud entre los usuarios. La presencia de estas temperaturas elevadas lleva a muchas personas a pensar que el electrodoméstico sufre una avería grave o está a punto de romperse.

Sin embargo, la elevación de temperatura en los paneles exteriores no constituye un fallo técnico, sino que forma parte del funcionamiento normal del equipo.

El especialista en electrodomésticos Adán (@adan.electro) abordó esta preocupación habitual tras recibir la consulta directa de un cliente.

Ante este escenario, el experto ofreció una respuesta clara y tranquilizadora para desmitificar la idea de que el aparato está roto, asegurando que no hay motivo de alerta cuando la superficie quema.

En sus propias declaraciones, el técnico señala que "los laterales de tu frigorífico pueden alcanzar entre 40 y 60 grados y es totalmente normal, no significa que esté roto".

La razón física detrás de este fenómeno reside en el propio principio de refrigeración y en el ciclo de intercambio térmico necesario para conservar los alimentos.

Un frigorífico no genera frío de forma aislada, sino que funciona extrayendo la energía térmica del compartimento interior para expulsarla hacia el ambiente mediante el disipador de calor y las tuberías del circuito integradas en las paredes laterales.

El especialista sintetiza esta ley fundamental de la termodinámica recordando que los electrodomésticos "no producen frío por arte de magia", añadiendo que: "la energía ni se crea ni se destruye; por lo tanto, para generar frío dentro, es necesario expulsar calor fuera".

Existen momentos específicos en los que el compresor debe desempeñar su máxima potencia, haciendo que los laterales se calienten de manera más notoria.

Uno de estos escenarios se produce durante la primera puesta en marcha tras la compra del equipo, ya que el aparato parte de la temperatura ambiente y requiere horas de funcionamiento continuo.

De igual manera, la época estival altera de forma sustancial la exigencia sobre el motor del frigorífico. Las elevadas temperaturas ambientales, sumadas a la rutina constante de abrir y cerrar la puerta en el hogar, introducen aire caliente que el sistema necesita compensar sin descanso.

En conclusión, comprobar que las paredes laterales de la nevera queman al tacto no debe interpretarse como una señal de avería siempre que el interior continúe enfriando correctamente.

Esta emisión de energía exterior confirma simplemente que el circuito de refrigeración está expulsando el calor interno de manera idónea para mantener la temperatura óptima de los alimentos.