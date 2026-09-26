Es oficial: si se rompe tu horno, los fabricantes deberán darte por escrito el precio y plazo exacto de reparación

Afrontar la avería de un horno o de cualquier otro electrodoméstico fundamental en la cocina solía convertirse en una incertidumbre de presupuestos abiertos, piezas caras y esperas interminables.

Sin embargo, la entrada en vigor de la directiva europea sobre el derecho a reparar busca transformar por completo la relación entre los consumidores y los servicios técnicos.

La normativa nace con el objetivo de atajar la generación de 62.000 millones de kilos de residuos electrónicos globales registrados en un solo año y reducir las 261 millones de toneladas de CO2 vinculadas al desecho prematuro de productos.

Hasta ahora, cuando el termostato o el ventilador de un horno fallaba, el consumidor se enfrentaba a diagnósticos ambiguos y presupuestos inflados que hacían inviable la reparación.

Es por ello que con la entrada de esta directiva, los servicios técnicos tendrán que facilitar un formulario de información europeo normalizado antes de iniciar el trabajo.

En este documento oficial deberá constar por escrito el precio exacto fijado y el plazo comprometido en el que las empresas finalizarán la reparación.

Además, la ley prohíbe que el coste de las herramientas o las piezas de recambio se convierta en un obstáculo disuasorio, exigiendo a los fabricantes comercializar repuestos a un precio razonable y sensato.

Mujer usando el horno. iStock

Por otro lado, quedarse sin horno durante semanas puede alterar por completo la dinámica de una cocina. Por ello, la normativa establece de forma tajante que el periodo de reparación debe ser razonable, impidiendo que los talleres dilaten los plazos para empujar al cliente a desistir.

Si el arreglo se alarga, el texto contempla expresamente que el fabricante pueda ofrecer al usuario un bien de sustitución mientras dura la intervención.

Y en caso de que el técnico determine que el horno es técnicamente irreparable, la directiva promueve que se faciliten equipos reacondicionados para evitar la fabricación de un producto desde cero y potenciar la reutilización.

Para incentivar que los ciudadanos reparen en lugar de sustituir, la ley también incluirá un beneficio directo para el bolsillo: si un horno sufre una avería dentro del periodo legal de garantía y el consumidor opta por su reparación, la cobertura del producto se amplía automáticamente durante 12 meses adicionales.

En definitiva, la nueva directiva europea convierte la reparación de tu horno en un proceso transparente, medible y garantizado.

Ya no tendrás que adivinar cuánto costará la visita técnica ni esperar semanas a ciegas: tendrás precio exacto, plazo cerrado por escrito y un año más de garantía en la mano.

Una pequeña revolución en la cocina que protege tu dinero y obliga a los fabricantes a asumir, al fin, la durabilidad de sus productos.