Un policía español avisa: "Si alguna vez estás en peligro y no puedes desbloquear tu teléfono, recuerda este gesto"

En cualquier situación de emergencia, nuestro teléfono es nuestro amigo; sin embargo, hay situaciones críticas en las que el tiempo de reacción es mínimo o por cualquier razón no podemos desbloquear la pantalla de bloqueo con la huella dactilar o nuestro rostro.

En ese caso, aún tenemos una herramienta que nos puede salvar y que no requiere el desbloqueo del dispositivo para hacer una llamada de emergencia, como ha revelado Policía de Corazón en su canal de YouTube.

Con este truco, podemos convertir prácticamente cualquier modelo de smartphone en un avisador de emergencia automático, que hará una llamada a los servicios de emergencia sin tener que introducir el número ni desbloquear el teléfono, en cuestión de segundos.

El truco es muy sencillo: solo tenemos que pulsar el botón lateral de encendido 5 veces seguidas de forma rápida. Es importante que nos acordemos de realizar la pulsación de manera repetida y sin dejar pausas para que el dispositivo no las confunda con otras acciones.

Al completar la quinta pulsación, el sistema operativo cambiará la pantalla para mostrar una cuenta atrás y una indicación de que va a realizar una llamada a los servicios de emergencia del 112.

Como no necesitamos ni siquiera mirar la pantalla para activar esta función, podemos usarla incluso si tenemos el móvil metido en el bolsillo o la mochila; sólo necesitamos que una mano alcance el lateral del dispositivo.

"Ya sea porque te encuentras en una situación de peligro, has sufrido un accidente y no puedes marcar el número de emergencias o incluso enséñaselo a los más pequeños. Pulsa el botón lateral cinco veces seguidas o más y automáticamente estarás llamando a emergencias", explica el agente.

Lo bueno de este sistema es que hace mucho más que realizar una llamada. De manera automática, el dispositivo obtiene las coordenadas por GPS de su localización y las envía a los operadores del servicio de emergencias.

De esta manera, si estamos desorientados o perdidos o no podemos hablar directamente por la situación en la que nos encontramos, los servicios de rescate podrán encontrarnos fácilmente.

También se activarán otras funciones relacionadas con la seguridad, como un envío automático de un SMS a los contactos de emergencia que hayamos configurado.

En caso de que hayamos activado esta función sin querer, el sistema nos ofrece la posibilidad de cancelar la llamada, algo que suele requerir pulsar en un botón en la pantalla táctil.

Si es demasiado tarde y la llamada se realiza sin querer, los servicios de emergencia solicitan que no colguemos, sino indicar al operador que ha sido una llamada accidental y que no necesitamos ayuda.

"Actívalo ahora, porque el día que realmente lo necesites no tendrás tiempo de buscarlo", recalca el policía.

Cómo activar la función de emergencia en iPhone

En los teléfonos de Apple, esta función se llama Emergencia SOS y viene integrada desde hace varias versiones de iOS.

Para activarla o personalizarla, solo tenemos que entrar en Ajustes y en "Emergencia SOS", donde podemos activar o desactivarla además de gestionar los contactos de emergencia.

Cómo activar la función de emergencia en Android

En Android, el procedimiento es similar, aunque el nombre usado para esta función varía ligeramente dependiendo del fabricante de nuestro teléfono. Normalmente, podemos entrar en Ajustes y en el menú Seguridad encontraremos una opción Emergencia SOS o similar.

Desde aquí se puede activar la función de llamar a emergencias pulsando 5 veces, así como añadir números de familiares o allegados en los Contactos de emergencia para que el sistema les envíe un aviso con nuestra localización al activar la alerta.