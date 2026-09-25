Nil Robles, experto en ahorro: "Lo normal es poner la lavadora por la mañana, pero es lo peor que puedes hacer para ahorrar"

El encarecimiento del coste de vida y la inestabilidad del mercado energético han convertido la factura de la luz en uno de los principales quebraderos de cabeza para las familias españolas.

En este contexto, optimizar el uso de los electrodomésticos de mayor consumo se ha vuelto una necesidad absoluta para intentar cuadrar el presupuesto doméstico.

Sin embargo, muchas personas siguen guiándose por rutinas y costumbres diarias que, lejos de beneficiar a su economía, están disparando su gasto sin que apenas se den cuenta.

Nil Robles, un experto en ahorro conocido, ha querido alertar en un vídeo de TikTok sobre un error generalizado que afecta a miles de hogares.

El experto ha puesto el foco en la gestión que hacemos del lavado de ropa, desvelando que las costumbres más asentadas son precisamente las más perjudiciales para el bolsillo.

Tal y como advierte el creador de contenido de forma rotunda, "en España la peor hora para poner la lavadora es la más popular y la que te hace perder más dinero cada mes".

El origen de esta enorme fuga de capital reside en un hábito que gran parte de la población tiene totalmente interiorizado al levantarse de la cama para organizar su jornada.

#ahorrar #electricidad #gas #factura #energiasolar #españa ♬ sonido original - Nil Robles @nilrobles1 La PEOR hora para poner la lavadora, lamentablemente es la más común. ❌🧺 Para que empecemos a ahorrar juntos, entra en el link de mi bio y envíame un mensaje.💡 Si tu tarifa tiene tramos horarios este es tu caso👆🏻 ‼️ ES GRATIS 😉 No te costará un solo euro y si o si, acabarás ahorrando dinero en tu factura. 💶 Soy Nil Robles, Asesor Energético enfocado a Empresas y Particulares. 🏭🏡 Llevo más de 10.000 horas invertidas en ayudar a otras personas a pagar menos luz y menos gas.💡🔥 Colaborando con diferentes empresas eléctricas para siempre tener las mejores opciones de precios, tu brocker de la luz 😏🧑🏻💻 #dinero

Para la mayoría de las familias, lo "más común es hacerlo por la mañana y esto es lo peor que puedes hacer si quieres pagar menos a final de cada mes".

El divulgador recuerda que las tarifas eléctricas fluctúan de forma constante a lo largo de la jornada, dado que "durante el día hay diferentes horas donde la luz es más cara y otra es más barata".

Ignorar esta realidad supone un duro golpe para nuestras cuentas.

A la hora de organizar las tareas del hogar, el especialista subraya que "hay un horario que sí o sí tienes que evitar, ya que todos usamos electricidad, ya sea para cocinar, poner la lavadora, poner el lavavajillas" u otros aparatos.

Según detalla en su análisis, encender los electrodomésticos en las denominadas horas punta es un auténtico desastre económico.

"Solo te digo que usando este horario vas a pagar el triple y esta es de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00", sentencia de forma categórica el divulgador.

Esquivar las franjas comprendidas entre las 10:00 y las 14:00 horas, así como el bloque vespertino que abarca desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, es el paso definitivo para revertir los sobrecostes.

Modificar levemente nuestros horarios de limpieza marca una diferencia abismal en el recibo.

Según las estimaciones del experto, "si puedes evitar usar esas franjas vas a ahorrar mucho, pero mucho dinero".