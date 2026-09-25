Un ingeniero español avisa: "Usar el microondas y tenerlo siempre enchufado te cuesta unos 14 euros al año"

El microondas es uno de los electrodomésticos imprescindibles en cualquier cocina. Lo usamos a diario para calentar el café, descongelar o preparar comidas rápidas.

Sin embargo, una vez que termina su función, prácticamente nadie lo desenchufa de la corriente. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero te está costando este pequeño gesto?

Jaime Pla, ingeniero y experto en ahorro energético de la compañía Suop, ha resuelto esta duda a través de un vídeo divulgativo en TikTok.

Detallando paso a paso el impacto que tiene este aparato, su conclusión es rotunda: "el uso del microondas te estaría costando unos 14 euros al año".

Pero, ¿cómo se desglosa exactamente esta cifra en nuestra factura de la luz a lo largo de los meses?

Para entender este gasto, el experto divide el consumo en dos partes fundamentales: el tiempo que el aparato está funcionando a pleno rendimiento y el tiempo que pasa simplemente esperando a ser usado.

En cuanto a su funcionamiento activo, Pla parte de una estimación realista y muy habitual en cualquier hogar medio.

@suopmobile Estás perdiendo dinero: Esto es lo que gasta tu microondas cada año ♬ sonido original - suopmobile

Un microondas estándar tiene una potencia de unos 1.000 vatios y se utiliza una media de diez minutos al día.

"1.000 por 10, entre 60, entre 1.000, son unos 0,17 kilovatios hora al día", calcula el ingeniero. Si extrapolamos este dato a los 365 días del año, obtenemos un consumo de aproximadamente 62 kilovatios hora anuales.

Tomando como referencia un precio medio de la electricidad de 16 céntimos, calentar nuestra comida nos cuesta directamente unos 10 euros al año. Un gasto razonable y totalmente esperado.

El dato verdaderamente revelador llega cuando el electrodoméstico no está haciendo absolutamente nada. "Pero ojo, solo por estar enchufado ya consume unos 3 vatios", advierte el experto.

Este fenómeno es lo que se conoce en el sector eléctrico como 'consumo fantasma'.

Aunque 3 vatios puedan parecer a simple vista una cifra insignificante, la acumulación ininterrumpida las veinticuatro horas del día suma un total de 26 kilovatios hora extra al año.

Al multiplicarlo por el coste de la energía, la sorpresa es notable, ya que ese piloto encendido y ese reloj digital "suponen unos 4 euros", señala Pla.

El verdadero impacto en tu economía

En resumen, los números que arroja este electrodoméstico en tu economía doméstica son muy claros. Por un lado, tenemos los 10 euros anuales que nos cuesta calentar nuestra comida y bebida en el día a día.

Por otro lado, encontramos esos 4 euros extra que se escapan de nuestro bolsillo simplemente por mantener la comodidad de no desconectar la clavija de la pared, alcanzando de esta forma esos catorce euros totales al año de los que habla el experto.

Aislando el dato, este pequeño sobrecoste por el reloj digital puede parecer un gasto completamente asumible para cualquier familia.

Una persona metiendo una taza en el microondas. EE

Sin embargo, la advertencia del ingeniero pone el foco en el panorama general de la vivienda y en la acumulación continua de pequeños descuidos.

Si sumas el consumo del microondas al que generan el televisor, el router, la consola de videojuegos o los cargadores del móvil que dejamos conectados sin ningún dispositivo, el escenario cambia por completo.

Este goteo invisible de energía suma decenas de euros innecesarios a tu factura anual. Un problema fácil de solucionar adoptando el hábito de desenchufar lo que no se usa o utilizando prácticas regletas con interruptor.