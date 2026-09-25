Los expertos coinciden: "Todos piensan lo contrario, pero lo cierto es que un frigorífico lleno gasta menos luz que uno vacío"

En el contexto actual, donde el ahorro energético y la eficiencia en el hogar se han convertido en prioridades fundamentales para cualquier familia, optimizar el uso de nuestros electrodomésticos es vital.

De todos los aparatos que tenemos en la cocina, el frigorífico es el que mayor impacto genera en nuestra factura de la luz, puesto que permanece conectado y funcionando las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

Ante esta realidad, es lógico buscar estrategias para minimizar su consumo, pero a menudo caemos en errores basados en falsas creencias populares.

Existe un mito sumamente extendido que dicta que un electrodoméstico desocupado necesita menos energía para funcionar. La realidad técnica, avalada por los profesionales del sector, es exactamente la contraria.

Desde el perfil especializado de TikTok, Electrodomésticos Centro, lo aclaran con total rotundidad para despejar cualquier tipo de duda: "Al contrario de lo que todo el mundo piensa, un frigorífico lleno gasta menos que un frigorífico vacío".

El verdadero motivo científico detrás de esta afirmación reside en cómo se comporta la temperatura en el interior de la cabina.

Cuando almacenamos nuestra compra semanal, los distintos alimentos, las bebidas, las botellas de agua o las cervezas asumen una función vital: actúan como auténticos "acumuladores de frío".

Estos productos de consistencia sólida o líquida tienen una enorme capacidad para retener las bajas temperaturas de forma prolongada, logrando estabilizar el clima interno del aparato con una gran solvencia.

La situación cambia drásticamente cuando dejamos los estantes casi desiertos. Un frigorífico vacío alberga una enorme cantidad de aire en su interior.

El gran inconveniente es que este volumen de aire pierde su temperatura con extrema facilidad. Cada vez que abrimos la puerta para coger algo, el aire frío se escapa rápidamente y es reemplazado por el aire cálido de la cocina.

En consecuencia, el termostato reacciona y obliga al compresor a encenderse continuamente para recuperar los grados adecuados.

"El frigorífico mantiene una temperatura más estable. Así que si tienes duda entre lleno y vacío, siempre lleno va a gastar menos", confirman los creadores del vídeo.

Para lograr la máxima eficiencia energética, la proporción ideal de llenado debe situarse en unas tres cuartas partes de la capacidad total. Además, existe un truco infalible para cuando nos vamos de vacaciones.

Para evitar que el motor sufra picos de consumo constantes, los expertos recomiendan dejar varias botellas de agua en su interior.

Esto mantendrá la inercia térmica, puesto que, como advierten en un tono jocoso: "Si lo dejas vacío, el pobre va a trabajar más que un camarero en Semana Santa".