España crea una app para avisar cuando un coche nos bloquea la salida: es gratis, anónimo y sin el teléfono del conductor

A todos nos ha pasado alguna vez que hemos intentado salir de nuestro aparcamiento, sólo para encontrarnos un coche bloqueando la salida; no hay ninguna solución a este problema más allá de pitar todo lo que podamos para que el conductor se entere, algo que obviamente va a molestar a los vecinos y no podemos hacer siempre ni en todos los sitios.

Ahora, un emprendedor español, Carlos González, ha creado una aplicación que nos puede ayudar. Se llama MatriLink, y pretende ser una manera de conectar a los conductores de manera anónima y gratuita para que puedan enviarse mensajes que les puedan ser de utilidad.

Como su nombre indica, MatriLink no funciona con un nombre de usuario, sino con la matrícula de nuestro coche; la idea es que ese es, en muchas ocasiones, el único dato que tienen los demás conductores sobre nosotros.

El caso que hemos explicado se soluciona muy fácilmente con MatriLink; lo único que tenemos que hacer es introducir la matrícula del coche que nos está bloqueando en el buscador de la app, y nos ofrecerá la opción de enviar un mensaje.

La alerta llega de manera inmediata al teléfono del propietario del coche, quien puede responder de manera directa como en una app de mensajería instantánea cualquiera y darse prisa para mover el coche.

Hay otros escenarios en los que MatriLink puede resultar muy útil, y la mayoría se basan en el civismo y la ayuda entre los conductores en la carretera. Por ejemplo, si nos encontramos un coche aparcado con las luces encendidas, podemos avisar al conductor para que las apague y no se encuentre sin batería cuando arranque por la mañana.

Podemos avisar si hemos sido testigos de un accidente y el responsable se ha dado a la fuga, como por ejemplo, si un coche ha golpeado a otro mientras salía del aparcamiento. También puede ser una buena herramienta para resolver problemas sin necesidad de llamar a la policía, si el coche ha aparcado en nuestro vado, por ejemplo.

Sin embargo, antes de usar MatriLink debemos tener en cuenta algunas de sus limitaciones; la principal es que no se basa en el registro de vehículos de la DGT y por lo tanto, no funciona con muchas matrículas.

En otras palabras, la app solo funciona si el propietario de la matrícula se ha registrado en MatriLink, ya que de otra manera el servicio no sabrá cómo contactarlo. Por lo tanto, esta es una plataforma cuyo éxito o fracaso dependerá en buena medida de la cantidad de usuarios que es capaz de atraer y que tengan la voluntad de ayudar a otros conductores.

Por otra parte, este también es el punto fuerte de MatriLink, ya que es un sistema completamente privado; no tenemos que compartir nuestro nombre ni nuestro número de teléfono con extraños, y el único dato que sabrá la otra persona es el que ya puede ver, el de la matrícula de nuestro coche.

De hecho, la aplicación no solicita ningún dato personal y no requiere de ningún pago; para crear una cuenta, sólo tenemos que introducir el número de la matrícula y una contraseña para entrar todas las veces que queramos.

MatriLink no está disponible como app para iOS y Android, sino como página web; lo único que tenemos que hacer es entrar en matrilink.es y crear una cuenta para que nuestra matrícula entre en su base de datos, y a partir de entonces nos podrán contactar y podremos buscar matrículas.