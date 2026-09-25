El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier EE

Alemania da una lección a España: crea un toldo solar de 1,8 kW que jubila a las placas tradicionales en las ciudades

El toldo, el clásico elemento textil que protege nuestras terrazas del sol en verano, acaba de dar un salto tecnológico sin precedentes.

En países con tantas horas de luz como España, muchísimas viviendas, pisos de alquiler y locales comerciales se resignan a pagar elevadas facturas eléctricas por no disponer de una cubierta apta para instalar paneles solares tradicionales.

Ante este escenario, la empresa alemana SolarMarkise ha diseñado una solución que transforma un objeto cotidiano en un generador de energía.

Esta innovación permite aprovechar balcones, fachadas y zonas exteriores para producir electricidad justo en el momento en que más se necesita, convirtiendo superficies que solo servían para dar sombra en activos fundamentales para el ahorro energético.

A simple vista, el mecanismo funciona exactamente igual que cualquier toldo motorizado de brazos articulados: se despliega para cubrir una superficie y vuelve a enrollarse al final de la jornada.

Sin embargo, la gran revolución tecnológica radica en su revestimiento. En lugar de utilizar un tejido convencional, esta estructura de aluminio integra un material fotovoltaico flexible que apenas mide 1,6 milímetros de grosor y pesa unos 2,2 kilos por metro cuadrado.

Este manto está compuesto por células solares monocristalinas capaces de flexionarse con facilidad, permitiendo que el sistema se recoja sobre sí mismo sin sufrir ningún daño.

El toldo solar de SolarMarkise. SolarMarkise Omicrono

Para disipar dudas sobre su durabilidad frente a la intemperie, la humedad o los cambios térmicos, el fabricante garantiza que el tejido y las conexiones soportan más de 10.000 ciclos completos de funcionamiento, avalados por una garantía oficial de diez años.

Para adaptarse a distintos espacios urbanos y comerciales, la compañía comercializa dos versiones que trasladan toda su potencia directamente al consumidor sin necesidad de complejas obras.

El modelo M presenta unas dimensiones de 3,51 metros de ancho por 3 de profundidad, logrando generar hasta 1,35 kilovatios de potencia pico.

Por su parte, la versión superior o modelo L amplía su anchura hasta los 4,35 metros para alcanzar los 1,8 kilovatios.

El toldo solar de SolarMarkise. SolarMarkise Omicrono

Toda esta energía es gestionada por un microinversor diseñado como una instalación enchufable que, adaptándose a las normativas de generación distribuida, inyecta un máximo de 800 vatios al circuito del edificio.

Gracias a que el panel está sobredimensionado en potencia para suplir su 15 % de eficiencia, el toldo mantiene esa entrega máxima durante muchas más horas.

Además, el formato más grande permite incorporar una batería de litio-ferrofosfato de 1,6 kilovatios hora para almacenar los excedentes y utilizarlos posteriormente.

A diferencia de las placas rígidas instaladas permanentemente en un tejado, esta alternativa textil se enfrenta al constante desafío del clima.

Por ello, el sistema integra un sensor inteligente que pliega la instalación de forma automática cuando las rachas de viento superan la fuerza cinco en la escala de Beaufort, protegiendo así la inversión.

Lejos de ser un mero prototipo de laboratorio, este proyecto nacido en la ciudad de Essen ya es una realidad comercial operativa.

Entre sus primeras aplicaciones reales destaca una cafetería en Colonia, donde estos dispositivos protegen a los clientes del sol en el exterior mientras su energía alimenta de manera simultánea los frigoríficos, la iluminación y las cafeteras del local.

Esta coincidencia lógica, que produce energía justo cuando el calor aprieta y se demanda más refrigeración, demuestra que el futuro urbano pasa por dotar de multifuncionalidad a las superficies que ya nos rodean.