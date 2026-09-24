Jesús, experto español: "Si quieres que tu coche dure lo máximo, mete el contacto y no arranques directamente"
Hay varias cosas que podemos hacer con nuestro coche para extender la vida útil de los componentes, y son muy sencillas.
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Los coches, como cualquier cosa mecánica, se rompen, eso no hay manera de evitarlo. Pero sí que hay ciertos trucos, ciertos hábitos que podemos empezar a seguir si queremos retrasar la factura del mecánico lo máximo posible.
Jesús Alloza, del canal FRPassion, ha compartido algunos de estos trucos en su último vídeo; y la mayoría son cosas que podemos empezar a hacer ya, sin necesidad de comprar nada ni de esperar a que algo se rompa.
Estos pequeños gestos, aunque parezca que no, van a reducir el desgaste sobre componentes mecánicos en el motor, la caja de cambios, el embrague y la transmisión; y todo empieza cuando nos subimos al coche.
Y es que el primer truco empieza nada más sentarnos. Si somos de los que inmediatamente arrancamos el motor porque tenemos prisa, lo estamos haciendo mal, ya que FRPassion recomienda: "lo primero, mete el contacto y no arranques directamente".
Lo ideal es esperar a que el coche termine el proceso de escaneado de los componentes, un proceso que apenas dura unos segundos pero que puede ser vital porque permite que la centralita electrónica prepare el sistema para el encendido.
Esto es importante tanto en motores gasolina como en motores diésel, recalca Jesús, y podemos dar un paso más: pisar el embrague para arrancar y a la hora de parar el motor.
Con el embrague accionado, vamos a proteger esa pieza tan importante, además de la transmisión; de nuevo, no es algo que vayamos a notar inmediatamente, pero sí que nos puede salvar de un viaje por el mecánico próximamente.
Otros expertos del sector tienen recomendaciones similares durante el proceso de arrancado del motor. Recientemente, por ejemplo, vimos cómo el mecánico Ebenezer recomendaba no encender el aire acondicionado antes de arrancar, para que el sistema no se sobrecargue.
Lo peor que podemos hacer, por lo tanto, es meternos en el coche, encender el aire acondicionado porque hace mucho calor, y arrancar el motor; en ese momento estamos forzando el sistema eléctrico además de los componentes mecánicos.
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mínimo deberías hacer esto en tu coche♬ sonido original - FRpassion
Incluso si seguimos todos los pasos correctos, hay otro error que podemos cometer: salir pitando con el motor aún frío. Siempre debemos esperar a que el motor alcance su temperatura idónea, fijándonos tanto en el aceite como en el refrigerante.
Forzar un coche en frío somete al bloque motor a dilataciones térmicas que dañan las juntas; y si el aceite no ha circulado de manera correcta por todos los conductos, se van a formar fricciones que van a desgastar los componentes a largo plazo.
Por lo tanto, cuando hayamos arrancado, debemos evitar dar acelerones bruscos y alcanzar las máximas revoluciones que permite el motor; es mucho mejor ir despacio y cambiar de marcha a menudo para mantener la aguja de las revoluciones más baja de lo habitual.
El refrigerante va a ser lo primero que alcanzará su nivel óptimo, a los pocos minutos, pero el aceite del motor puede necesitar hasta un cuarto de hora para lubricar todos los componentes y protegerlos.
Por último, si acabamos de terminar un trayecto largo o si hemos pedido mucho al coche, lo recomendable es esperar medio minuto antes de apagar el motor. Esto protegerá el turbo, que estará muy caliente, además del bloque motor, ya que de esa manera el sistema de refrigerante y lubricación seguirán funcionando.