Los expertos coinciden: "Los ahorradores de energía que se enchufan a la pared y se han hecho virales no funcionan"

La subida en la factura de la luz que estamos sufriendo los españoles, y que previsiblemente va a ir a peor, lleva a mucha gente a buscar soluciones que sean fáciles de usar y que tengan el aval de gente conocida.

De ahí que los conocidos como 'ahorradores de energía' hayan recuperado su popularidad recientemente; en realidad, no son precisamente nuevos, y ya tuvieron cierto éxito durante la crisis energética del 2020 como una solución de bajo coste para reducir el consumo.

Ahora, estos dispositivos han vuelto gracias a las redes sociales; es muy fácil entrar en TikTok y encontrarse con un vídeo de un supuesto usuario que afirma haber notado una diferencia brutal en la factura de la luz desde que los usa.

Estos aparatos, que reciben nombres como "Electricity Saving Box", "Energy Saver" o "Power Factor Saver", se basan en la misma idea. Consisten en una pequeña caja con luces que debemos conectar directamente a cualquier enchufe de casa.

A partir de entonces, la caja promete regular el consumo energético eliminando los picos. La idea es que cada vez que encendemos un electrodoméstico como el televisor o el aire acondicionado, estamos generando un pico que este dispositivo es capaz de eliminar repartiendo la tensión por todo el día.

Al igual que muchos otros productos de dudosa utilidad, el problema es que, en realidad, estos dispositivos, o al menos su publicidad, se basan en conceptos reales y que afectan de verdad al consumo energético.

Por ejemplo, estos dispositivos afirman ser capaces de compensar la energía reactiva, que es algo muy real; es un tipo de energía eléctrica que es absorbida por algunos aparatos eléctricos que usan bobinas para transformar la energía en campos electromagnéticos, como motores y transformadores.

Esta energía luego es devuelta, por lo que técnicamente no supone un consumo; sin embargo, la generación y el transporte generan costes que se traducen en la factura de la luz. Estos aparatos entonces pueden entonces evitar esto.

Sin embargo, los expertos en energía y los profesionales están de acuerdo en que estos dispositivos no valen para eso, y algunos incluso los llegan a calificar de "fraude" y se preguntan si los usuarios que los promocionan en TikTok lo hacen porque están siendo patrocinados de manera encubierta.

La mayor incongruencia es que la energía reactiva no afecta a la factura de la luz de los hogares, y es un concepto que sólo se usa en entornos industriales como fábricas, talleres o edificios con maquinaria de gran potencia.

Los contadores que tenemos en casa o en el edificio solo miden y facturan la energía activa, es decir, los kilovatios hora consumidos; así que incluso en el supuesto de que el aparato funcionase, realmente no se notaría y la factura de la luz se mantendría exactamente igual.

Incluso si le otorgamos el beneficio de la duda y nos creemos que compensar la energía reactiva va a tener efecto en el consumo, un aparato tan pequeño no tendría la capacidad para compensar la energía reactiva de electrodomésticos grandes con motores como un frigorífico o una lavadora.

Para ello, serían necesarios bancos de condensadores muy voluminosos y calculados a medida, como los que se instalan en las fábricas; un pequeño condensador no va a provocar un gran impacto en la red doméstica.

Por último, puede que conectar este aparato de hecho nos haga pagar más un poco más por la factura de la luz, por las luces integradas que funcionan de manera continua y consumen una pequeña cantidad de electricidad de manera constante.