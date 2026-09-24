España crea una nueva app ideal para encontrar los medicamentos que necesitamos al momento, y es gratis

Estar al día de todos los medicamentos que nos tenemos que tomar y descifrar la letra pequeña de los prospectos puede ser un quebradero de cabeza para cualquiera, sin importar la edad. Y es algo incluso más difícil para las personas mayores o con algún tipo de discapacidad.

Afortunadamente, en España tenemos una herramienta extremadamente útil que es de instalación recomendada si tenemos que seguir un tratamiento concreto, o simplemente para informarnos mejor de lo que hacen nuestros medicamentos.

Se llama Medicamento Accesible Plus, y ha sido creada a partir de la base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, mientras que la Fundación ONCE se ha encargado de promoverla.

Esta app, disponible para dispositivos iOS y Android, es una herramienta gratuita que busca transformar la forma en la que accedemos a la información farmacológica en España para que sea mucho más fácil comprender el contenido de las medicinas de manera accesible e independiente.

Aunque la app no es nueva, en los últimos meses ha recibido nuevas actualizaciones que mejoran su funcionamiento y han renovado su interfaz, aunque sigue destacando por ser muy sencilla de usar.

Con la app instalada en el smartphone, el usuario solo necesita enfocar con la cámara del dispositivo el código de barras tradicional o el código Data Matrix presentes en la caja del medicamento.

De manera automática, la aplicación procesa el código y muestra toda la información del prospecto en un formato totalmente adaptado. Además, si escaneamos el Data Matrix también se puede mostrar de manera directa la fecha de caducidad del producto.

En caso de que no tengamos acceso a la caja del medicamento, también tenemos acceso a una búsqueda a través del nombre comercial del medicamento o introduciendo el Código Nacional de 6 dígitos si lo conocemos (por ejemplo, a través de una búsqueda en Google).

La aplicación incluye varias funciones dedicadas a la accesibilidad. El texto se adapta mediante asistentes de lectura capaces de transformar el contenido escrito en audio, además de ampliar libremente el tamaño de la tipografía para facilitar la lectura.

En la sección "Mis Medicinas" podemos guardar un listado completo de nuestra medicación habitual y programar avisos de caducidad, y es posible gestionar varios perfiles para cada miembro de la familia para supervisar la medicación de familiares o personas dependientes.

Uno de los puntos fuertes de la app es el acceso directo a la gigantesca base de datos de más de 20.000 medicamentos comercializados en territorio español, mantenida por el Consejo General de Farmacéuticos.

Pero sobre todo, lo más útil para el usuario medio se encuentra en su sistema personalizado de alertas. Después de configurar nuestro perfil dentro de la app, esta es capaz de contrastar los fármacos consultados con las necesidades del paciente.

De este modo, puede saltar una advertencia en la pantalla que nos alerte ante posibles alergias o intolerancias al gluten y a la lactosa, contraindicaciones en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes celíacos, deportistas de competición o personas con problemas de deglución.

Recientemente, la app también añadió alertas específicas con pictogramas que señalan precauciones de uso en niños y en personas de edad avanzada.