Una mascota pierde hasta más de 1.000 pelos al día. iStock.

El verdadero obstáculo al limpiar una casa con animales no es solo la cantidad de pelo que sueltan, sino que este acaba bloqueado en los aparatos de aspirado convencional.

Los expertos coinciden: el pelo de gatos y perros en las alfombras no es solo suciedad, sino un foco de alergias

Una persona pierde, en promedio, entre 50 y 100 cabellos al día. Una cifra que aumenta, hasta más de 1.000 en el caso de las mascotas.

Esta suciedad, junto a la que entra en casa proveniente de la suela de los zapatos (tierra, arena, polen o residuos de la calle), acaba acumulándose de forma inevitable en las alfombras y puede convertirse en un foco de alergias.

Y es que un tapete sin desinfectar puede albergar hasta 31.000 bacterias por cm², lo que lo convierte en un elemento hasta 4.000 veces más sucio que el asiento de un inodoro; tal y como revela un estudio del Dr. Philip Tierno, microbiólogo e inmunólogo del Centro Médico de la Universidad de Nueva York.

Frente a esta cifra, se repite una realidad en millones de hogares: el amor incondicional por los animales de compañía convive con una batalla constante contra la acumulación de suciedad y alérgenos en suelos y moquetas.

Pero el secreto para romper este ciclo no es limpiar más horas, sino apoyarse en la tecnología adecuada para atajar el problema de raíz.

El fin de los enredos en el aspirador

Cepillo principal DuoDivide. Roborock.

El verdadero obstáculo al limpiar una casa con animales no es solo la cantidad de pelo que sueltan, sino que este acaba bloqueado en los aparatos de aspirado convencional.

Lo que obliga a detener la tarea para desenredarlo a mano. Con este inconveniente en mente, la firma Roborock ha desarrollado el nuevo Roborock Qrevo 2Pro, una propuesta concebida para hogares con alfombras, mascotas y desorden cotidiano.

La clave para neutralizar ese volumen masivo de pelos empieza en su sistema antienredos Zero-Tangle. Su cepillo principal DuoDivide rompe con el diseño tradicional al integrar dos rodillos de cerdas de goma que giran a velocidades ligeramente diferentes, con una variación del 10 %.

Esa diferencia genera un efecto que encauza el pelo hacia el centro del sistema para ser aspirado al instante, lo que garantiza la eliminación del 100% de los atascos.

Además, se complementa con un cepillo lateral asimétrico en forma de arco que utiliza la fuerza centrífuga para deslizar las pelusas acumuladas en las esquinas sin que se enganchen en las cerdas.

Fin a las esquinas sucias

Pero eliminar el pelo es solo la mitad del trabajo cuando se trata de desinfectar esas miles de bacterias. Para extraer la suciedad incrustada, el dispositivo cuenta con una potencia de succión HyperForce de 25.000 Pa, capaz de aspirar desde las migas invisibles hasta las partículas atrapadas en las capas más profundas de las alfombras.

Además, resuelve uno de los puntos débiles históricos de los robots aspiradores: la cobertura de las esquinas.

El Roborock Qrevo 2 Pro incorpora un cepillo lateral reversible que ajusta e invierte su sentido de giro al detectar un rincón, logrando hasta un 30% más de cobertura que otros modelos.

A esto se le suma el sistema de fregado FlexiArm, que extiende la mopa de forma mecánica para limpiar a tan solo 1,85 mm de los zócalos.

Alfombras protegidas

Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de dispositivos era el riesgo de arrastrar las mopas húmedas sobre las alfombras, mojándolas o dejando cercos con olor a humedad.

El Qrevo 2Pro soluciona esto con una maniobra inteligente: cuando sus sensores detectan la proximidad de una alfombra, regresa automáticamente a su estación base, desengancha de forma mecánica las mopas de fregado y vuelve a salir a aspirar el tejido en seco.

Una vez completada la zona textil, retoma las mopas en la base y continúa limpiando el resto del suelo duro.

Eliminación de bacterias y malos olores

Una familia con su mascota y su Roborock Qrevo 2Pro. Roborock.

Por último, otro reto fundamental en casas con mascotas es la proliferación de gérmenes y malos olores tras el fregado.

La estación de este aparato lava las mopas con agua a una temperatura de 75 ºC, eliminando la grasa de la cocina y la suciedad que los animales traen del exterior.

Después, aplica un secado con aire caliente a 45 ºC, que evita la aparición de moho y garantiza que cada ciclo comience con una mopa higienizada.

El proceso se complementa con el autovaciado del depósito en una bolsa sellada antibacteriana que retiene el 99,90% de los alérgenos, permitiendo olvidarse del mantenimiento manual durante más de dos meses.

Todo ello coordinado por el sistema de navegación Reactive Tech, que utiliza luz estructurada para detectar y esquivar desde un juguete de perro olvidado en el pasillo hasta las patas de las sillas, demostrando que la innovación tecnológica es la mejor aliada para mantener un hogar sano, limpio y seguro para toda la familia.

El Qrevo 2 Pro ya está disponible en España a un precio de 689€, en Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes y en la web oficial de Roborock.

"Los expertos coinciden: el pelo de gatos y perros en las alfombras no es solo suciedad, sino un foco de alergias", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Roborock.