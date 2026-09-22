Un inspector de aire acondicionado advierte: "Deberías hacer esto antes de que empiece el invierno"

Conforme las temperaturas bajan y el aire acondicionado pasa a ser innecesario, lo más habitual es simplemente apagarlo y olvidarse de él hasta el año que viene. Sin embargo, ese es uno de los peores errores que podemos cometer.

Tras varios meses de trabajo intensivo, el sistema ha acumulado polvo, humedad y restos orgánicos que, si se dejan tal cual, van a convertirse en el origen de moho y olores, y van a afectar al rendimiento y al consumo eléctrico cuando vuelva a encenderse.

El punto débil de cualquier split de aire acondicionado se encuentra en los filtros internos, que retienen polvo, pelusas, polen y otras partículas que hayan circulado por el hogar. Cuando el filtro se satura, el caudal de aire baja y el equipo tiene que trabajar más para alcanzar la temperatura marcada.

El efecto no siempre se nota de inmediato, lo que nos puede dar una falsa seguridad de que esta vez no tenemos que hacer nada; pero en la práctica, afecta tanto a la capacidad de refrigeración como a la calefacción si lo vamos a usar para eso durante el próximo invierno.

La limpieza de los filtros es especialmente importante si sufrimos problemas respiratorios, ya que un filtro sucio va a empeorar la calidad del aire que recircula por la habitación y va a fomentar la formación de olores desagradables cuando el equipo se vuelva a poner en marcha meses después.

Es una advertencia repetida por muchos expertos, el último de ellos el inspector, instalador y mantenedor de aire acondicionado de Top Gun Air Con en la costa de Orihuela, que ha publicado en TikTok consejos que deberíamos seguir.

La limpieza de los filtros es una tarea muy sencilla, y en la mayoría de los casos basta con seguir el manual del fabricante. Primero debemos apagar el aparato y desconectarlo de la corriente, abrir la tapa frontal, extraer las mallas y retirar el polvo superficial con una aspiradora de baja potencia (también podemos sacudir los filtros, pero con cuidado).

El último paso aconsejable es lavar los filtros con agua tibia; si notamos que la suciedad esté adherida, podemos usar un jabón neutro, pero en ningún caso deberíamos usar estropajos, lejía y cualquier producto abrasivo porque dañan la malla.

Una vez limpios, los filtros deben secarse del todo en un sitio ventilado, en el que no le de la luz del sol de manera directa ni estén cerca de zonas calientes para que la malla no se deforme. Por último, podemos volver a colocar los filtros y cerrar la tapa.

Es importante asegurarnos de que los filtros están completamente secos antes de volverlos a instalar, para que no quede humedad atrapada que pueda fomentar la formación de moho.

Si después de hacer todo esto seguimos notando que el split produce un mal olor o que no funciona como antes, deberíamos llamar a un técnico porque es posible que el problema sea mecánico.

Lo recomendable es realizar este mantenimiento después del verano, ya que es la época en la que el aire acondicionado ha estado funcionando más tiempo y cuando ha podido atrapar más polvo, sobre todo si vivimos en una región seca.

También conviene limpiar los filtros al inicio de la temporada veraniega, especialmente si hemos usado el climatizador para la calefacción del hogar durante los meses de invierno. Relacionado con eso, si el aparato tiene bomba de calor, también deberíamos realizar una puesta a punto revisando los filtros, el desagüe y el funcionamiento general.