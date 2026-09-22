España da una lección: crea una tecnología pionera para que los satélites sobrevivan en el espacio sin depender del Sol

Las misiones espaciales de pequeño tamaño se enfrentan desde hace décadas a un cuello de botella crítico: la dependencia de la luz solar.

Cuando los satélites se internan en zonas de sombra o exploran entornos de penumbra, la energía fotovoltaica tradicional deja de ser una opción viable.

Hasta ahora, la alternativa consistía en instalar baterías voluminosas —que incrementan el peso de la nave— o recurrir a complejos sistemas isotópicos tradicionales cuya escala los hace inviables para plataformas reducidas.

Ante este desafío estructural de la industria aeroespacial, la innovación española ha dado un paso al frente con el desarrollo de Prometheus.

Este proyecto pionero propone un sistema modular de generación eléctrica continua diseñado para mantener activos pequeños satélites y vehículos espaciales durante años, de forma ininterrumpida y completamente independiente de la radiación solar.

La propuesta técnica de Prometheus destaca por su eficiencia y su disrupción metodológica. El sistema integra una cadena de conversión betafotovoltaica basada en una fuente beta.

Esta deposita su energía en una región sólida donde parte de ella se transforma en fotones en el espectro infrarrojo cercano (NIR).

Diseño de Prometheus. James Dyson Award Omicrono

A continuación, dichos fotones son filtrados, concentrados y dirigidos con precisión hacia un receptor fotovoltaico fabricado con semiconductores III-V, encargado de transformar la luz en corriente eléctrica utilizable.

El pilar fundamental de su rendimiento reside en una arquitectura coaxial convergente. Este diseño innovador desacopla y separa las rutas óptica, térmica y eléctrica, maximizando el aprovechamiento energético y reduciendo al mínimo las pérdidas que aquejan a las alternativas convencionales.

Asimismo, su planteamiento modular permite adecuar el volumen de unidades a la escala de cada dispositivo: desde nanosatélites expuestos a eclipses periódicos hasta micro-rovers creados para sobrevivir a la exigente y prolongada noche lunar.

Este avance llega en un momento crucial para el sector del 'New Space', caracterizado por el despliegue masivo de constelaciones de microsatélites y el aumento de misiones exploratorias a la Luna y Marte.

Al eliminar la servidumbre de las pesadas baterías recargables y abaratar drásticamente el peso de despegue, la solución ideada por los investigadores españoles democratiza el acceso a la investigación cósmica de larga duración, permitiendo a agencias y empresas privadas planificar operaciones prolongadas en las regiones más inhóspitas y oscuras del sistema solar.

El proyecto fue seleccionado como finalista en la edición española de los prestigiosos James Dyson Awards, un reconocimiento que respalda tanto su rigor técnico como su potencial de transferencia tecnológica al mercado aeroespacial.

Con Prometheus, el ecosistema de investigación español demuestra cómo la ingeniería de precisión y la ciencia de materiales pueden resolver enigmas históricos de la exploración cósmica.