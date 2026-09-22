España creará la mayor gigafactoría de IA del sur de Europa: 100.000 aceleradores para un proyecto histórico

La inteligencia artificial ya no es una tecnología de futuro, sino de presente, ya usada por millones de personas; y es innegable que Europa se ha quedado a la zaga y ha dejado que las empresas estadounidenses y chinas se adelantaran.

El plan IA360 anunciado esta semana por el Gobierno es un intento de paliar esta desventaja y sumarse a la carrera de la IA; se trata de una nueva estrategia nacional para los próximos 12 meses que marcará la pauta del desarrollo de esta tecnología en el país.

La medida estrella de esta iniciativa es el proyecto de construcción de una gigafactoría de inteligencia artificial, similar a las que empresas como xAI y OpenAI han abierto en Estados Unidos para obtener la capacidad de computación que requieren los últimos modelos de IA.

Cuando se complete, la nueva gigafactoría española se convertirá en la más grande del sur de Europa, posicionando a España como una potencia de referencia a nivel comunitario; pero eso será sólo el principio.

La instalación contará con una capacidad de procesamiento masiva basada en 100.000 aceleradores de inteligencia artificial, chips especializados en entrenar modelos de lenguaje avanzados y ejecutar tareas de procesamiento complejo con mayor velocidad y menor latencia.

Centros de investigación, empresas y administraciones podrán acceder a esta potencia para el desarrollo y el entrenamiento de nuevos modelos desarrollados en la UE, y de esta manera recuperar la llamada soberanía digital que permita dejar de depender de proveedores extranjeros.

La construcción de la gigafactoría arrancará en febrero de 2027, con previsión para abrirla en 2028, y se complementa con otros proyectos anunciados recientemente como la construcción de un centro de chips en Málaga para el I+D de nuevos diseños especializados en IA.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, advirtió durante la presentación de IA360 que "Si la IA queda concentrada en unas cuantas compañías y un puñado de países, su impacto en la prosperidad compartida, en la misma idea de democracia, será devastador".

Nueva ley para los centros de datos

IA360 también incluye una nueva regulación para los centros de datos, un aspecto polémico de la expansión de la IA por las elevadas necesidades energéticas y de agua que tienen, en un momento de crisis energética mundial.

Por eso, el Gobierno ha anunciado un proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos que priorizará el uso de energías renovables y un uso eficiente del agua y el suelo.

Lejos de prohibir completamente los centros de datos, el Gobierno afirma que la nueva norma que será aprobada en octubre de 2026 busca "ordenar el despliegue" para que no afecte a la capacidad de red de electrificación del resto de la economía.

Para fomentar el despliegue de infraestructura, el Plan IA360 contempla una partida destinada a las empresas, incluyendo un bono de inteligencia artificial de 600 millones de euros con el objetivo de alcanzar las 25.000 PYMES relacionadas con IA antes del año 2030.