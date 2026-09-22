Apple se pasa al espectáculo: inaugura en Londres Music Hall, una sala de conciertos de última generación

Apple ha presentado su última gran novedad, y no se trata de un dispositivo ni de una nueva versión de software. Para sorpresa de todos ha dado a conocer su último proyecto: una sala de conciertos, Apple Music Hall.

Como no podía ser de otra forma, se trata de un lugar de última generación. Está ubicada en la histórica Battersea Power Station de Londres —el edificio que alberga un centro comercial y oficinas —entre ellas las de la propia compañía— y que está diseñada "para conectar a artistas y fans a través de actuaciones íntimas y personalizadas como en ningún otro lugar", explica la compañía en un comunicado.



La arquitectura es abrumadora. Inspirado en la central eléctrica de Battersea, el recinto incorpora ladrillo visto, arcos estriados y balcones de bronce que recuerdan a los históricos ventanales salientes. Además, una imponente pared de cristal realza aún más la conexión visual con el edificio histórico y el entorno.

El recinto tiene capacidad para 600 personas y está diseñado para lograr un equilibrio perfecto entre intimidad y calidad de producción. Y es que está concebido para que los artistas pueden ofrecer un espectáculo íntimo en directo para sus fans, pero también para grabarlo en audio espacial o crear una mezcla lista para su emisión y capturar vídeo multicámara, todo directamente desde el recinto.

Apple explica que desde cualquier asiento se siente la cercanía del artista, y la infraestructura ofrece todo lo necesario para una gira por grandes recintos: un escenario de 11,5 metros de ancho que se puede reconfigurar para presentaciones tradicionales con el público de frente o para experiencias más inmersivas.

Apple Music Hall Apple

Además, el recinto cuenta con un sistema de sonido espacial de 48 altavoces distribuidos alrededor del público. Cuando un artista actúa en formato espacial, los fans también pueden disfrutar de la actuación en un entorno envolvente.

La parte más interesante es la que se aprovecha para inmortalizar la actuación. Detrás del escenario, funciona como un centro de producción integral.

Dispone de dos estudios de grabación y mezcla, construidos con estándares profesionales, permiten grabar cada actuación en multipista y mezclarla en audio espacial, tanto en directo como posteriormente.

Apple Music Hall Apple

Asimismo, dispone de cableado para 16 o más cámaras que alimentan una sala de control de retransmisión especialmente diseñada, con infraestructura que permite la grabación de vídeo con iPhone en paralelo con las cámaras de retransmisión tradicionales.

"El profundo amor de Apple por la música se remonta a sus inicios, desde el lanzamiento del iPod hasta el longevo iTunes Music Festival y el debut de Apple Music", ha explicado Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Contenido Internacional de Apple, quien ha añadido que "hoy, con la inauguración del Apple Music Hall, damos un paso más allá, sin precedentes, en nuestro compromiso con los artistas y los fans, apoyando la música en directo de una forma única, como solo Apple puede hacerlo".