En vigor: los fabricantes están obligados a darte presupuesto cerrado durante 30 días antes de reparar un electrodoméstico

Si se te avería un electrodoméstico o incluso un teléfono móvil, solicitar un presupuesto previo es una herramienta clave para evitar imprevistos en la factura. Y en España se garantiza al usuario un marco de protección estricto frente a los Servicios de Asistencia Técnica (SAT).

El derecho a un presupuesto cerrado por un periodo mínimo de 30 días es una realidad en el ordenamiento español. Durante este plazo, el establecimiento técnico no puede modificar el importe final ni las condiciones fijadas en el documento de valoración inicial.

Esta protección histórica se complementa en la actualidad con la Directiva (UE) 2024/1799, conocida como la ley del derecho a reparar, diseñada para frenar la cultura de "usar y tirar" y garantizar que la reparación sea siempre la primera opción frente a la compra de un equipo nuevo.

En el desarrollo de cualquier reparación, los talleres y servicios técnicos oficiales están obligados a mantener las tarifas y el alcance de los trabajos descritos en la valoración inicial durante al menos 30 días hábiles desde su comunicación formal al cliente.

Si el consumidor lo solicita, la elaboración de este documento previo es imperativo. Sin embargo, si decide rechazarlo, el taller tiene derecho a cobrar únicamente los gastos de diagnosis, siempre que haya informado previamente sobre este coste.

Una década de piezas

Bajo el paraguas de la nueva normativa comunitaria, la ley exige que el coste del arreglo y de los repuestos se ajuste a un precio razonable, evitando así tarifas excesivas destinadas a forzar al usuario a adquirir un producto nuevo.

Para reforzar este compromiso, las marcas deben garantizar el suministro de herramientas y piezas de repuesto durante un mínimo de 10 años desde que el modelo deja de comercializarse en el mercado.

En el caso de que un servicio de asistencia técnica se niegue a respetar el precio de un presupuesto en vigor o rechace entregarlo por escrito, el consumidor puede solicitar de inmediato la hoja de reclamaciones para tramitar la incidencia ante las autoridades de Consumo de su comunidad autónoma.

De igual forma, cualquier intervención realizada cuenta con una garantía legal de tres meses sobre la avería solucionada. Por tanto, conocer este marco de protección puede consolidar un modelo de consumo más responsable, duradero y alineado con la sostenibilidad.