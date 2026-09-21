Los expertos advierten: "Si tienes una alarma instalada antes de 2021, lo más probable es que deje de funcionar"

La popularización del 5G y las elevadas velocidades de transferencia que permite en smartphones y otros dispositivos móviles nos puede hacer olvidar que aún quedan muchos aparatos que dependen de las redes antiguas. Y eso nos puede dejar sin algo tan básico como la alarma de casa.

Las principales operadoras del país ya han abandonado, o están en proceso de abandonar, las redes 2G y 3G que en su día supusieron un auténtico paso adelante para tener Internet en cualquier parte pero que se han vuelto obsoletas.

El problema, como ha advertido El Experto en Seguridad, es que aún quedan muchos aparatos relacionados con los sistemas de vigilancia y seguridad que dependen de esas redes 2G y 3G para comunicar posibles incidencias.

En su día, estos sistemas de alarma con conexión móvil fueron una revolución en el sector de la seguridad, porque eliminaban la gran vulnerabilidad de los sistemas con cable de teléfono: los ladrones podían simplemente cortar el cable antes de entrar.

Sin embargo, el sector pronto se quedó atrás; la mayoría de los fabricantes y compañías de seguridad siguieron apostando por el 2G y el 3G incluso cuando el 4G ya había sido lanzado, porque contaban con una cobertura superior en todo el territorio español.

Como resultado, sistemas de alarma relativamente modernos aún dependen de estas redes antiguas; y ahora, se enfrentan a un gran problema en forma del apagón inminente de estas redes.

Según alerta el experto, esto significa que "Si tienes un sistema de alarma instalado antes de aproximadamente 2021 lo más probable es que funcione con cobertura 2G o 3G, y si esto es así, cuando se produzca el apagón la alarma no funcionará correctamente".

Cuando el dispositivo pierda la conexión, la alarma podrá seguir detectando intentos de intrusión, pero sólo podrá almacenar cada evento de manera local y no podrá enviar un aviso a la Central Receptora de Alarmas (CRA) ni notificar al usuario de un posible robo en su hogar o negocio.

En otras palabras, sólo descubriremos que un intruso ha entrado una vez que volvamos y comprobemos el estado de la alarma (o porque nos demos cuenta de que falta algo, evidentemente).

Sin embargo, antes de entrar en pánico, es importante comprobar qué redes soporta nuestro modelo de alarma, y consultar con nuestra compañía de seguridad sobre las opciones que tenemos para actualizar el servicio.

Por ejemplo, en algunos casos es posible reemplazar el componente en cuestión que se encarga de las comunicaciones para incluir compatibilidad con las redes 4G y 5G; mientras que en otros es necesario realizar una nueva instalación para sustituir el dispositivo por un modelo más nuevo.

Cuándo dejará de funcionar la alarma

Vodafone fue la pionera en dar el paso de cerrar sus redes antiguas, hace dos años. Ahora, los sistemas dependen de las otras dos grandes operadoras en España que siguen ofreciendo servicio, pero que pronto lo cerrarán.

Movistar tiene previsto finalizar el proceso de cierre de sus redes 2G y 3G para mediados de 2027, después de varios retrasos (originalmente, estaba previsto para 2025).

Por su parte, MasOrange ha programado el cierre de su red 3G para el 31 de diciembre de 2027; sin embargo, la compañía ha prometido que mantendrá su red 2G abierta al menos hasta finales de 2030, precisamente para seguir dando soporte a dispositivos conectados que no son compatibles con 4G.

Curiosamente, este es un problema que afecta principalmente a España, ya que nuestro país es de los últimos que sigue manteniendo estas redes antiguas; muchos de los países europeos ya han cerrado el 3G, aunque en muchos casos se sigue manteniendo el 2G para garantizar la compatibilidad con sistemas clave como la llamada de emergencia en coches.