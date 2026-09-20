Japón cambia las normas de la agricultura: desarrolla un revolucionario tractor autónomo de hidrógeno

El fabricante japonés Kubota ha desarrollado el primer tractor de hidrógeno con funciones de conducción autónoma integrada. Este vehículo industrial fue concebido para resolver la grave escasez de mano de obra agrícola que afecta a Japón y al resto del mundo, reduciendo al mismo tiempo las emisiones contaminantes.

La innovación de Kubota responde a una crisis demográfica crítica pues en Japón, más del 65% de los agricultores supera los 65 años de edad y la mano de obra joven tiende a emigrar a las ciudades para trabajar en oficinas.

Este vehículo robotizado es capaz de realizar tareas complejas de labranza, siembra y mantenimiento de cosechas sin intervención humana directa, ofreciendo una respuesta sostenible a la crisis de relevo generacional en el sector primario.

¿Cómo es el tractor autónomo?

El diseño del tractor elimina los elementos tradicionales de manejo, marcando un cambio radical respecto a la maquinaria agrícola convencional. Y es que para empezar el vehículo carece por completo de cabina y asiento para el conductor.

El tractor utiliza sensores LIDAR, cámaras térmicas y posicionamiento por satélite de alta precisión para trazar rutas óptimas, detectar obstáculos en tiempo real y trabajar durante la noche, tomando decisiones completamente autónomas.

El agricultor por su parte programa la tarea y puede tomar el control a distancia a través de una red inalámbrica o monitorizar los trabajos en remoto desde otra ubicación.

Por otro lado hay que destacar su potencia pues el vehículo llega a alcanzar los 100 caballos de potencia y permite una operación continuada durante media jornada laboral completa.

Kubota Kubota Omicrono

Otro factor importante a destacar es que el tractor de Kubota funciona con una pila de combustible de hidrógeno. Esto se traduce en que la electricidad se genera mediante la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, por lo que el único residuo que produce es agua, lo que resulta muy respetuoso con el medio ambiente y no perjudica los cultivos.

A diferencia de los tractores de batería eléctrica que requieren horas de carga, el depósito de hidrógeno se rellena en cuestión de pocos minutos, garantizando jornadas de trabajo ininterrumpidas.

Con este nuevo vehículo se elimina la dependencia de los combustibles fósiles en el trabajo de campo pesado, alineándose con las metas globales de descarbonización. Además la inteligencia artificial ajusta la potencia y el paso sobre el terreno, reduciendo el desgaste del suelo y optimizando el uso de semillas o fertilizantes.

El desarrollo de Kubota evidencia cómo la maquinaria agrícola puede adelantarse a la industria automotriz convencional en la adopción práctica del hidrógeno y la autonomía de conducción.

Esta tecnología sitúa al sector primario a la vanguardia del desarrollo tecnológico frente al envejecimiento poblacional y las exigencias de sostenibilidad.