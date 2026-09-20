Corea del Sur desarrolla un invento para obtener agua potable sin electricidad: elimina la sal con luz solar

Un equipo de investigadores del Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) en Corea del Sur, liderado por la profesora Ji-Hyun Jang y el investigador Sourav Chaule, desarrolló un dispositivo de desalinización pasiva capaz de convertir agua de mar en agua potable utilizando únicamente la radiación solar, sin depender de red eléctrica ni motores.

A diferencia de los métodos de desalinización convencionales, que sufren interrupciones continuas por el bloqueo de sal en los conductos de evaporación, esta innovación resuelve el problema mediante una geometría autolimpiante y el uso de materiales fototérmicos avanzados, alcanzando un rendimiento entre 8 y 10 veces superior al de las tecnologías pasivas tradicionales.

En la parte superior del dispositivo se ubica un material fototérmico avanzado compuesto por LSMO, una estructura de tipo perovskita diseñada para capturar la radiación solar y transformarla en calor de manera altamente eficiente.

Bajo condiciones de irradiación solar estándar, el compuesto permite acelerar el proceso de evaporación hasta alcanzar una tasa de 3,4 kg por metro cuadrado por hora. Esta cifra supera ampliamente la capacidad de extracción de otros sistemas solares pasivos.

La clave funcional del diseño radica en su arquitectura y en la distribución del flujo del agua. El dispositivo utiliza una estructura en forma de "L" invertida elaborada con papel poroso.

Esta forma aprovecha la acción capilar para elevar el agua salada hacia la zona de evaporación superior sin requerir bombas mecánicas ni energía eléctrica.

En lugar de asentarse sobre la zona de evaporación y detener el proceso, las sales disueltas son canalizadas hacia los bordes externos de la estructura en "L", donde cristalizan sin obstruir el paso del agua dulce.

Funcionamiento del evaporador con estructura en forma de "L" Sourav Chaule, Ji-Hyun Jang et al. Omicrono

Gracias a este mecanismo autolimpiante, el dispositivo mantiene una alta eficiencia continua y permite recolectar la sal cristalizada como un subproducto útil.

Mientras que el agua de mar convencional posee una salinidad media del 3,5%, el dispositivo de UNIST ha demostrado un funcionamiento estable en soluciones con concentraciones salinas de hasta el 20%.

Al operar de forma autónoma sin generar residuos tóxicos ni emisiones asociadas al consumo eléctrico, el invento se posiciona como una solución descentralizada enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 13 (Acción por el clima).

Asimismo, el diseño de estos evaporadores permite un ensamblaje modular. Al interconectar múltiples unidades en una misma red, es posible escalar la producción de agua potable desde dispositivos individuales hasta sistemas capaces de abastecer a comunidades enteras.