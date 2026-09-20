Mujer con chaqueta, bufanda y guantes de mano en el interior en un frío día de invierno, crisis de energía y gas, cámara frigorífica, problemas de calefacción. iStock

Ni aire acondicionado ni radiadores: el sistema más barato para calentar tu casa frente al frío en España

El verano atraviesa sus últimas pinceladas antes de dar paso al frío y, con él, el paulatino descenso de las temperaturas. Por tanto, buscar el sistema de calefacción más eficiente de cara a los meses de invierno se convierte en una prioridad para miles de hogares en España.

Aunque las calderas de gas con radiadores y los equipos de aire acondicionado son opciones extendidas e incluso más comunes, la innovación tecnológica ha posicionado a la aerotermia como la alternativa más rentable y económica a largo plazo para climatizar la vivienda.

Este sistema, basado en una bomba de calor aire-agua, aprovecha la energía termodinámica presente en el aire para generar calefacción, agua caliente sanitaria y también refrigeración. Su funcionamiento garantiza una distribución homogénea del calor sin resecar el ambiente.

El principal atractivo de esta tecnología reside en su alto rendimiento energético, medido a través del coeficiente de rendimiento (COP). Esto significa que por cada kilovatio de electricidad consumido, genera hasta 4.5 kilovatios de potencia térmica, superando holgadamente a la bomba de calor aire-aire (con un COP medio de 3).

Esa eficiencia se traslada de forma directa al bolsillo. Mientras que el aire acondicionado supone entre 50 y 75 euros al mes, la aerotermia reduce la factura a 40-60 euros. La diferencia con sus competidores es notable: la caldera de gas eleva el gasto a 130 euros mensuales y los radiadores eléctricos se disparan hasta los 240 euros.

Chica programando la consola de aerotermia de su casa, aerotermia iStock

Aunque el coste de instalación inicial de la aerotermia resulta superior al de una caldera de gas o un sistema de splits, el reducido gasto operativo mensual permite amortizar el desembolso en un plazo de entre cinco y siete años.

Esta cifra puede reducirse de forma considerable al acogerse a los programas de ayudas públicas y subvenciones autonómicas destinadas a la transición energética en el ámbito doméstico.

Además, al tratarse de un sistema reversible capaz de suministrar calefacción, agua caliente y refrigeración en verano, la amortización se acelera al sustituir varios equipos por una sola instalación.

En definitiva, la combinación de aerotermia con un buen aislamiento térmico se sitúa como la opción más rentable para hacer frente a los meses más fríos del año en España, garantizando el máximo confort con el menor consumo de kilovatios.