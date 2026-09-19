Es oficial: Si se rompe tu lavadora, tienes derecho a una de sustitución hasta que arreglen la tuya

Sufrir una avería de un electrodoméstico indispensable en el hogar, como es la lavadora, suele generar incertidumbre sobre los costes del arreglo, el tiempo de espera y las alternativas disponibles mientras el aparato permanece averiado.

Históricamente, las dificultades técnicas, el elevado precio de los recambios y los largos periodos de reparación han empujado a muchos consumidores a desechar productos que aún podían tener solución.

Para atajar este problema, entró en vigor la directiva europea orientada a impulsar el derecho a la reparación de productos básicos y alargar su vida útil.

La necesidad de este cambio regulatorio responde a un importante impacto ambiental: según el informe del Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos de las Naciones Unidas, en 2022 se generaron 62.000 millones de kilos de residuos electrónicos en el mundo.

Asimismo, la Comisión Europea ha señalado que el desecho prematuro de bienes genera el equivalente a 261 millones de toneladas de emisiones de CO2.

¿Puedes pedir una lavadora de sustitución mientras arreglan la tuya?

Una de las grandes novedades de la normativa regulatoria en favor del consumidor es el tratamiento de los tiempos de espera durante las reparaciones.

Cuando se te rompe la lavadora y el servicio técnico procede a su revisión o arreglo, la directiva europea contempla expresamente la posibilidad de que el fabricante ofrezca al consumidor un bien de sustitución mientras se efectúa la reparación.

Esta medida busca neutralizar el trastorno que supone estar semanas sin un aparato esencial y evitar que la falta de uso empuje al usuario a comprar un equipo nuevo de manera apresurada.

Asimismo, el marco normativo establece que los plazos de reparación deben ser razonables, es decir que no debe demorarse de forma injustificada para no incentivar el desecho del aparato.

lavadora iStock

Además la directiva contempla una alternativa de bienes reacondicionados en aquellos casos en los que la reparación de la lavadora resulte técnicamente imposible, por lo que en este caso se podría ofrecer al consumidor un producto reacondicionado, potenciando así la economía circular y la reutilización de bienes.

La directiva europea no solo regula la asistencia técnica, sino que refuerza de manera directa los derechos económicos del comprador.

En España, la garantía legal mínima para la compra de productos nuevos es de tres años. Con la entrada en vigor de la regulación, si el consumidor opta por reparar el bien en lugar de sustituirlo dentro del periodo de garantía legal, obtendrá una ampliación de 12 meses adicionales sobre dicha garantía.

La trasposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español se llevará a cabo a través de la futura Ley de Consumo Sostenible, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dentro del anteproyecto de esta ley, se propone una medida destacada para apoyar la reparación tras el fin de la garantía: obligar a fabricantes y distribuidores a cofinanciar parte del coste del arreglo durante los tres años siguientes a la expiración de la garantía legal (aportando un 20%, un 10% y un 5% respectivamente en cada año).