España da una lección: el mayor proyecto de hidrógeno verde de toda Europa da inicio en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación de la planta de hidrógeno EFE Omicrono

Con el inicio de la construcción de Onuba, la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, España acaba de dar un golpe sobre la mesa en la carrera europea por la transición energética.

Situada en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, este desarrollo pretende marcar un punto de inflexión para hacer la transición a la emisión cero tan deseada por la Unión Europea y convertir a España en un productor y exportador vital en el mercado.

La planta estará ubicada en el Parque Energético de Moeve, y según la propia empresa, es el proyecto de hidrógeno renovable más grande en Europa hasta el momento, con una capacidad de electrólisis de 300 MW en su fase inicial, con 105 MW más con la ampliación de la segunda etapa.

Hidrógeno verde en Huelva

De esta manera, el complejo será capaz de generar cerca de 45.000 toneladas de hidrógeno renovable cada año, lo que evitará la emisión de aproximadamente 250.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Según Moeve, el ahorro en las emisiones sería el equivalente a todas las emisiones del parque automovilístico de las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén en su conjunto.

Además del impacto medioambiental, esta planta tendrá un impacto laboral en la zona, con la previsión de la creación de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor, y más de 400 pymes y autónomos de la región también se verán beneficiados.

Esta primera etapa requerirá una inversión superior a los 1.000 millones de euros, un presupuesto que abarca las instalaciones de producción, las infraestructuras auxiliares y una planta fotovoltaica de autoconsumo que suministrará energía limpia al proceso.

Inicio de construcción de la planta de hidrógeno verde en Huelva EFE Omicrono

Moeve es la principal inversora en esta infraestructura con una participación del 51%, seguida por el fondo internacional Hy24 y la entidad público-privada española COFIDES, que ostentan un 14,5% cada uno. Enagás Renovable suma un 16% y la empresa Alter Enersu controla el 4% restante.

Además, el proyecto cuenta con un respaldo de 304 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU, gestionados a través del Plan de Recuperación del Gobierno.

El acto de inicio de las obras contó con la presencia de autoridades políticas y directivos del sector. Durante el evento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la trascendencia del proyecto afirmando que "es una oportunidad industrial enorme, que transforma nuestra economía, genera empleo y durará varias décadas".

En la misma línea, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, destacó que este hito sitúa a España "en el vagón de cabeza europeo de las energías limpias", al dar el salto definitivo desde pruebas piloto a plantas industriales.

En la fase inicial, la totalidad del hidrógeno producido se utilizará para el propio consumo de Moeve en su parque energético de Huelva, sustituyendo el uso de combustibles fósiles en sus procesos industriales tradicionales.

En etapas posteriores, el hidrógeno verde se destinará a la fabricación de derivados sostenibles para el transporte pesado marítimo, aéreo y terrestre, consolidando a Huelva como uno de los centros neurálgicos de la energía del futuro en Europa.