Álvaro, experto en ahorro: "Un filtro sucio no solo estropea la lavadora, sino que hace que consuma más electricidad"

El uso diario de los electrodomésticos esconde pequeños hábitos que pueden inflar drásticamente el recibo de la luz.

Entre todos los aparatos del hogar, la lavadora se sitúa como uno de los principales focos de gasto, al representar el 8% de la electricidad total de la casa.

Para mitigar este impacto, el especialista en finanzas personales Álvaro Navarrete ha compartido en TikTok una serie de consejos clave orientados a optimizar el uso de este aparato y evitar errores costosos.

El peligro de no limpiar el filtro

Uno de los fallos más comunes y destructivos ocurre en la parte inferior del electrodoméstico.

Álvaro hace especial hincapié en la importancia de mantener en buen estado la ventana de drenaje: "Esto es una ventanita que yo le llamo ventanita que es filtro. Entonces aquí van los pelitos y todas las pelusillas se cogen".

Ignorar el mantenimiento periódico de esta pieza acaba pasando factura al bolsillo y a la vida útil del aparato.

"Si tú no las limpias periódicamente, cada dos, tres, cuatro semanas, pues la bomba va a coger suciedad, va a consumir más y se va a estropear antes", advierte el experto.

@alvaro_navarrete_marcen Haz esto y ahorra dinerito del bueno con tu lavadora💪 ♬ sonido original - Álvaro Navarrete

A la hora de seleccionar el ciclo de lavado, la intuición suele fallar. Muchos usuarios creen que un programa más corto gasta menos por durar menos tiempo, pero la realidad técnica es la contraria.

"La lavadora consume menos cuanto más programas largos le pones, cuanto más despacito va la lavadora", explica Navarrete.

Por ello, recomienda priorizar las opciones eficientes: "Utiliza el programa que pone ECO, que aunque tarde 2 horas 40 minutos, consumirá prácticamente la mitad".

Asimismo, alerta sobre una función muy extendida en los paneles modernos: "Todas las lavadoras tienen un botoncito perverso que se llama VarioSpeed o SpeedPerfect".

Al activar esta opción para acelerar el lavado, el consumo energético se dispara. "Cuanto antes acaba de lavar, más consume. Por tanto, nunca toques ese botoncito a no ser que tengas prisa de verdad", insiste.

Para maximizar el ahorro en cada colada, el especialista señala dos pautas operativas fundamentales: llenar el tambor al máximo permitido y programar el inicio durante las horas más baratas.

"Si pones la lavadora a las 8 de la tarde o a las 2 del mediodía, como es tarifa punta, sube el precio. Si la pones en tarifa valle a partir de las 12 de la noche o las 6 de la mañana, te baja el precio hasta un 40%", detalla.

En definitiva, pequeños ajustes en la rutina diaria marcan la diferencia en la factura energética. "Si haces eso, te aseguro que tu lavadora vivirá más y consumirá menos", concluye Álvaro.