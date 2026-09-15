El invento de Corea del Sur para enfriar edificios sin gastar: una fachada que aprovecha el agua residual del aire acondicionado

Las elevadas temperaturas del verano y el uso masivo del aire acondicionado generan un círculo vicioso en las grandes ciudades: cuanto más frío se busca en los interiores, más se calienta el entorno urbano.

Frente a este reto, un innovador proyecto diseñado en Corea del Sur y dado a conocer en los prestigiosos premios James Dyson Award propone una solución tan simple como brillante.

Se trata de Urban Dew, una fachada modular de refrigeración pasiva creada para rehabilitar edificios antiguos aprovechando el propio desperdicio energético de las viviendas.

La idea nació al observar dos elementos cotidianos en los veranos de las ciudades: las unidades exteriores expuestas en las fachadas viejas y el goteo constante del agua de condensación que se desecha por las tuberías de drenaje.

Su creador planteó una pregunta clave: ¿puede el agua descartada por un edificio regresar a su propia envolvente para refrescarlo?

La respuesta es este sistema que reinterpreta la fachada exterior como si fuera una piel biológica que respira.

El funcionamiento de Urban Dew no requiere energía adicional ni dispositivos mecánicos complejos.

Cuando el aire acondicionado de una vivienda se activa, el condensado a baja temperatura se recoge, se filtra y se distribuye a través de una red de tuberías situadas detrás de los paneles de la fachada.

Dentro de cada módulo, el agua entra en un núcleo giroidal —una estructura curva continua de gran superficie— que distribuye el líquido formando una fina película en lugar de acumularlo.

Al entrar en contacto con el aire exterior, el agua se evapora de forma natural.

Este proceso de refrigeración evaporativa absorbe el calor latente, reduciendo drásticamente la temperatura de los paneles y bloqueando la transferencia de calor hacia las paredes de la vivienda.

Además, el diseño incluye una cavidad de aire trasera de 90 milímetros que genera un flujo ascendente natural, liberando la humedad y aumentando la ventilación.

La gran innovación del proyecto surcoreano radica en transformar un subproducto descartado en un recurso térmico gratuito para combatir el fenómeno de isla de calor urbana.

Urban Dew, una fachada modular de refrigeración pasiva. James Dyson Award Omicrono

A diferencia de otros recubrimientos que solo cumplen una función estética, esta tecnología mejora el rendimiento ambiental de los inmuebles sin incrementar la factura eléctrica.

Pensado para una fácil instalación y mantenimiento, el sistema es completamente modular.

Cada panel utiliza acoplamientos de desconexión rápida que cortan automáticamente el paso del agua al retirarlo, lo que permite sustituir o limpiar módulos individuales sin detener el funcionamiento global.

Tras darse a conocer en los premios James Dyson, las siguientes fases del desarrollo prevén prototipos a escala e instalaciones piloto en edificios reales para evaluar su resistencia técnica y su capacidad para reducir el consumo energético en las ciudades.