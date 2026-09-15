Fran, electricista de Valencia: "Si conectas varios pequeños electrodomésticos a una regleta tienes un problema muy serio"

El espacio en las encimeras de la cocina suele ser limitado y la falta de tomas de corriente lleva a muchas familias a recurrir a prolongadores o regletas para conectar varios pequeños electrodomésticos.

Sin embargo, conectar aparatos de alta potencia en un mismo punto es una práctica de alto riesgo. El experto en instalaciones eléctricas Fran Carbonell ha querido concienciar sobre este hábito en sus redes sociales con una advertencia clara.

"¿Tu cocina tiene tan pocos enchufes que acabas conectando los pequeños electrodomésticos a una regleta como esta? Pues puedes tener un problema muy serio", alerta.

En los hogares es habitual acumular en un mismo espacio dispositivos de uso diario. Como explica Carbonell, es "uno de los errores más comunes que me encuentro trabajando", refiriéndose a la costumbre de tener "cafetera, tostadora, freidora de aire y microondas; todo conectado a la misma regleta".

El problema principal surge cuando varios de estos aparatos coinciden en funcionamiento. "Si coinciden varios funcionando a la vez, puede calentarse más de la cuenta y acabar ardiendo", señala el profesional.

Para demostrar la magnitud del peligro de forma gráfica, el electricista recurrió a una prueba de medición con termografía.

"Para demostrarlo, primero comprobaremos temperaturas con la cámara térmica. Con todo desconectado, la temperatura es de 31 grados", explica durante el análisis.

El cambio radical se produce al someter la línea a una carga de trabajo real: "Ponemos en marcha los cuatro electrodomésticos y vemos cómo la temperatura se dispara hasta los 74 grados".

Este incremento desmedido genera puntos calientes que degradan el plástico y aumentan exponencialmente el riesgo de un cortocircuito o un incendio.

Frente a este peligro invisible pero recurrente, Carbonell insiste en que las regletas no deben usarse como una extensión permanente del sistema eléctrico.

"Una regleta no está pensada para sustituir una instalación fija", aclara de forma tajante el electricista.

La solución pasa por adaptar la infraestructura eléctrica de la cocina a las necesidades actuales de consumo mediante elementos diseñados para soportar dicha carga.

"Por eso, lo mejor para sustituir la regleta es colocar una base de trabajo de cuatro enchufes", recomienda el instalador.

La sustitución por un puesto de trabajo de cuatro enchufes es "una opción mucho más práctica y segura para el día a día", permitiendo un acabado "muchísimo más aseado y reduciendo la temperatura en más de 15 grados".

Como conclusión final para evitar accidentes, el profesional valenciano sintetiza su consejo de seguridad: "Elimina los puntos calientes sustituyendo las regletas por puestos de trabajo".