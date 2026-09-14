Cinco estudiantes españoles diseñan un sistema para ahorrar en la factura de la luz con el sol y sin instalar placas

Ahorrar en el recibo de la luz sin depender de paneles fotovoltaicos ni renunciar a la iluminación natural es la promesa de una nueva innovación nacida en las aulas españolas.

Un equipo de cinco estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid ha creado HelioCone, un dispositivo pasivo que se instala en las fachadas junto a las ventanas para capturar la claridad del sol y guiarla directamente hacia el interior.

La propuesta permite iluminar pasillos, sótanos o habitaciones sin ventanas sin necesidad de encender bombillas ni realizar un gran desembolso inicial.

Los protagonistas

El proyecto es obra de Andrea Carazo, John Alexander Bennett, Andrea Johana Curi Vásquez, Paula Carrasco y Santiago García-Cubillana, quienes encontraron la inspiración en su propia universidad.

Tras observar cómo un cartel publicitario blanco en el exterior reflejaba la luz solar y distribuía la claridad hasta las mesas más profundas de la biblioteca, el grupo decidió desarrollar una estructura capaz de replicar y optimizar ese efecto de forma continua.

El funcionamiento de HelioCone se basa en el principio físico de la reflexión interna. El prototipo incorpora una estructura hemisférica de cinco conos concéntricos calculados al milímetro que recogen tanto la luz solar directa como la difusa, incluso en fachadas con poca exposición.

A continuación, el sistema se conecta a una red de fibra óptica encargada de canalizar los rayos hacia las estancias oscuras. Al carecer de motores, cables o piezas móviles, el dispositivo no consume electricidad para funcionar y no requiere un mantenimiento complejo.

Diseño de HelioCone James Dyson Award Omicrono

Más allá del ahorro económico, la llegada de luz natural a zonas sombrías repercute de manera directa en la salud y el bienestar. La falta de exposición al sol está vinculada a problemas como la fatiga, el insomnio, la depresión o el bajo rendimiento en el estudio.

Tras validar la efectividad de sus mediciones ópticas, los jóvenes ingenieros buscan financiación y alianzas con empresas de edificación sostenible para perfeccionar la geometría del invento y trasladarlo al mercado residencial.

La propuesta de la UPM se engloba dentro de una creciente corriente de arquitectura pasiva en España. Un referente en este ámbito es el edificio Leonardo da Vinci de la Universidad de Córdoba, que utiliza un sistema de espejos en su cubierta para inyectar luz solar en las aulas, logrando prescindir de las luces artificiales durante el 65% de las horas lectivas.

En el sector comercial ya existen alternativas consolidadas como los tragaluces tubulares de la firma Solatube. Su línea SkyVault, enfocada a grandes instalaciones como recintos deportivos o aeropuertos, emplea tubos ultrarreflectantes de 74 centímetros de diámetro capaces de transportar la luz del día hasta a 30 metros de profundidad.

En este mes de septiembre de 2026, proyectos como HelioCone demuestran cómo la ingeniería pasiva y la observación inteligente ofrecen soluciones prácticas al alcance del usuario.

Una aportación de talento universitario que promete transformar la forma en que iluminamos los hogares y reducir la dependencia de la red eléctrica en el día a día.