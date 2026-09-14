España marca las normas: Si te envían un Bizum por error, tienes que devolverlo, pero no lo hagas inmediatamente

Bizum se ha convertido en una de las plataformas más populares en España para realizar transferencias de dinero, ya que solo requiere conocer el número de teléfono de la otra persona y no es necesario dar datos privados como el número de cuenta bancaria.

Sin embargo, facilitar las transferencias también ha aumentado el porcentaje de errores, e incluso ha abierto la puerta a un nuevo tipo de fraude que se realiza de manera muy sencilla y permite robarnos el dinero de manera rápida.

Si nos vemos en la situación de que hemos recibido una transferencia de Bizum sin que se la hayamos pedido a nadie, podemos caer en la tentación de quedarnos con el dinero; sin embargo, dependiendo de la cantidad, podemos terminar en la cárcel.

Qué dice la Justicia sobre Bizum

Incluso si la transferencia se ha realizado por error, sigue siendo dinero que no es nuestro y que nos hemos apropiado; y eso tiene consecuencias en el Código Penal español, y ya existen sentencias firmes al respecto.

Este mismo año, un vecino de Benavente fue condenado a una pena de 180 euros de multa por haberse quedado un Bizum de apenas 20 euros; la Audiencia Provincial de Zamora consideró que era un delito leve de apropiación indebida.

Las leyes españolas establecen el delito de apropiación indebida de dinero recibido con la obligación de devolverlo, con diferentes tramos en las sanciones.

Si la cuantía que hemos recibido y no devuelto es inferior a los 400 euros, podremos recibir una pena de multa económica; pero si la cantidad supera los 400 euros, en ese caso las penas pueden incluir prisión de 6 meses a 3 años dependiendo del caso concreto. En ambos casos se generan antecedentes penales.

Basándonos en todo esto, podríamos pensar que lo primero que tenemos que hacer si recibimos un Bizum por error es devolverlo inmediatamente para evitar consecuencias penales. Y sin embargo, eso es justo lo que no recomienda la Guardia Civil.

La estafa del Bizum inverso

Y es que los criminales también han descubierto Bizum, y han encontrado una manera de usarlo para ganar dinero de manera fraudulenta, engañando a las víctimas usando el miedo a sufrir multas o penas de prisión.

La Guardia Civil ha explicado cómo funciona el fraude: todo empieza cuando el estafador obtiene acceso a una cuenta bancaria robada de otra persona, y a partir de entonces, puede enviar Bizums a cualquier número de teléfono.

Si el estafador ha obtenido nuestro número de teléfono por otros métodos (como una filtración de datos), nos puede enviar un Bizum, para a continuación fingir que se trata de un error, posiblemente enviándonos un mensaje de WhatsApp en el que pide de manera amable que le devolvamos el dinero.

Enviar el dinero en ese caso es un completo error, porque el estafador lo recibirá de manera limpia desde nuestra cuenta y no desde la cuenta que ha robado y sin ningún tipo de impedimento de parte del banco.

La estafa culmina cuando el verdadero propietario de la cuenta bancaria denuncia el robo y la transferencia que nos han hecho; en respuesta, el banco retrocede el primer Bizum que nos hizo el estafador.

La consecuencia es que perdemos la misma cantidad de dinero dos veces: primero por el que hemos transferido al estafador, y segundo por la cancelación del Bizum que nos hizo.

Qué debemos hacer

El consejo de la Guardia Civil en estos casos es mantener la calma y no transferir de vuelta el Bizum que nos hayan enviado de manera inmediata, a menos que realmente estemos seguros de que ha sido un error (si un amigo nos lo confirma, por ejemplo).

En vez de eso, lo que tenemos que hacer es contactar con nuestro banco e informarles de que hemos recibido un abono inesperado de un desconocido; el propio banco se encargará de gestionar la devolución del dinero. De esa manera, si realmente ha sido un error, el otro usuario recuperará el dinero sin que tengamos que ponerlo de nuestra parte, y si es un estafador, no recibirá nada.