Consiguen generar energía ilimitada gracias al vaivén de las olas: una empresa israelí lo hace posible

La energía del mar se ha consolidado como un pilar fundamental para estabilizar el suministro eléctrico limpio, ofreciendo una alternativa constante frente a la intermitencia de la luz solar y del viento.

En este escenario de transición energética, la startup israelí Eco Wave Power ha completado con éxito la instalación operativa de su primera planta piloto de energía undimotriz en Estados Unidos, situada en las instalaciones de Alta Sea en el Puerto de Los Ángeles.

Liderada por su fundadora y consejera delegada, Inna Braverman, la central cuenta con una capacidad instalada de 100 kW —capaz de abastecer a unos 80 hogares promedio— y tiene como propósito principal demostrar la fiabilidad técnica y comercial del aprovechamiento del oleaje dentro del entorno regulatorio norteamericano.

A diferencia de otros desarrollos marinos tradicionales, el sistema patentado por Eco Wave Power destaca por su diseño terrestre, diseñado para acoplarse directamente a estructuras ya existentes como muelles, espigones o rompeolas.

Esta configuración elimina la necesidad de realizar obras en el fondo oceánico, evitando impactos en el lecho marino.

El proceso de conversión energética se realiza en varias fases automatizadas. Primero un conjunto de flotadores situados en el muelle asciende y desciende de forma continua siguiendo el ritmo de las olas.

Después, los brazos mecánicos transmiten la energía mecánica a pistones hidráulicos que bombean un fluido biodegradable circular hacia acumuladores de presión ubicados en tierra.

Por último, la presión acumulada impulsa un motor hidráulico que acciona el generador eléctrico, inyectando la electricidad resultante a la red mediante un inversor.

El sistema funciona con olas desde una altura mínima de 0,5 metros y está equipado con automatización inteligente: en caso de tormentas con olas superiores a 5 metros, los flotadores se elevan automáticamente por encima del nivel del agua para proteger la estructura.

La planta piloto de Los Ángeles representa la evolución y la experiencia acumulada por Eco Wave Power en proyectos anteriores, como su instalación conectada a la red en Gibraltar (2016-2022) y su central de 100 kW en el Puerto de Jaffa (Israel), operativa desde finales de 2023.

Con el horizonte puesto en el desarrollo a gran escala, la compañía avanza en la conexión a la red de su primera planta comercial de 1 MW en Oporto (Portugal).

Asimismo, la empresa proyecta una gran instalación en Turquía de 77 MW de capacidad, confirmando el potencial de la tecnología undimotriz para escalar desde prototipos costeros hasta plantas de gran volumen para el mix energético internacional.