Un arquitecto español: "Poner el aire acondicionado por la tarde no es efectivo contra el calor, un toldo o persiana es mejor"

Combatir las altas temperaturas se ha convertido en el gran reto de cada verano. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las olas de calor en España son cada vez más frecuentes, superando ya los 35 días anuales con calor extremo.

Ante esto, la reacción habitual es poner en marcha el aire acondicionado. Sin embargo, el arquitecto y asesor, Eduardo Saz, propone una alternativa más eficiente. En su canal de YouTube, el experto advierte que el secreto está en aislar la casa desde fuera.

"La protección tiene que estar por el exterior; una persiana, un toldo o una lama detiene el calor antes de entrar", argumenta.

De hecho, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) respalda esta recomendación con un dato significativo: un toldo o una persiana reduce hasta en un 80 % la entrada de calor a la vivienda.

Esto se debe a que ambos elementos bloquean la radiación solar antes de que esta atraviese las puertas correderas de cristal o las ventanas, paliando así el 'efecto invernadero' que aumenta la temperatura ambiente del hogar.

"Una cortina o un estor por dentro apenas ayuda porque la radiación ya ha entrado y el calor ya se queda dentro", apunta Saz. El propio IDAE concluye que las cortinas tan solo frenan la entrada de calor entre un 15 y un 20 %.

Sobre el aire acondicionado, el arquitecto insiste en que no es la solución idónea: “Poner el aire acondicionado a las 6 de la tarde con los muros cargados de calor es una batalla perdida porque no estás enfriando el aire, estás intentando enfriar toneladas de material".

¿A qué temperatura debe estar el aire acondicionado?

En cuanto a la regulación del aire acondicionado, lo tiene claro: "Lo eficiente es una temperatura de consigna constante y moderada, de 25 a 27 grados".

En esta línea, alerta que cada grado que se baje dispara el consumo entre un 7 y un 8 %, tal como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Por otro lado, el IDAE recomienda situarse entre los 23 y los 25º C de temperatura ambiente.

Finalmente, Saz destaca la importancia de aprovechar la bajada de temperaturas de la noche para mantener la casa fresca durante el día. Recomienda abrir todas las entradas de aire en modo cruzado durante la noche para generar corriente y lograr que los muros suelten el calor acumulado.

Cuando salga el sol, aconseja cerrarlo todo. "La casa debe estar en modo búnker total hasta la noche; quien ventila un ratito a mediodía para que se airee, en realidad está tirando por la ventana todo el frío que capturó gratis por la noche", concluye.