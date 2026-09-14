Álvaro, consultor y experto en ahorro: "Para gastar menos electricidad con la lavadora, pesa la ropa antes de meterla"

La lavadora es uno de los electrodomésticos con mayor impacto en las facturas energéticas del hogar.

De acuerdo con el consultor Álvaro Navarrete, "la lavadora consume el 8% de la electricidad de tu casa", apunta el experto en ahorro en un vídeo de TikTok.

Por esta razón, erradicar los malos hábitos al poner la colada resulta crucial para reducir el gasto mensual sin renunciar a una limpieza eficiente.

Uno de los errores más comunes consiste en no optimizar la capacidad real de carga del tambor.

Para solucionar esta ineficiencia de raíz, el especialista propone una solución tan sencilla como llamativa mediante la báscula del baño.

"Si es de 8 kilos, te coges la báscula de pesarte, y como mínimo que haya 7 kilos y medio; llénala a tope y gastarás menos", afirma Navarrete.

De este modo, evitar la media carga constante asegura un aprovechamiento óptimo del agua y la energía por cada ciclo.

@alvaro_navarrete_marcen Haz esto y ahorra dinerito del bueno con tu lavadora💪 ♬ sonido original - Álvaro Navarrete

En la tecnología del hogar existe la falsa creencia de que un ciclo corto equivale a un gasto reducido.

Navarrete desmonta este mito señalando que "la lavadora consume menos cuantos más programas largos le pones", recomendando encarecidamente priorizar los modos de bajo consumo.

"Utiliza el programa que pone Eco que aunque tarde 2 horas 40 minutos consumirá prácticamente la mitad", añade.

Esta regla se aplica de igual forma a las funciones avanzadas de acelerado rápido integradas por los fabricantes en el panel de control.

"Todas las lavadoras tienen un botoncito perverso que se llama VarioSpeed o SpeedPerfect", advierte el consultor sobre estas herramientas, explicando que "cuanto antes acaba de lavar más consume, por tanto nunca toques ese botoncito a no ser que tengas prisa de verdad".

Horas valle y el mantenimiento

Más allá de la selección de programas, la gestión del tiempo y el mantenimiento físico del electrodoméstico juegan un papel determinante.

Aprovechar la conectividad y las funciones de inicio diferido de las lavadoras modernas permite automatizar el lavado en las franjas de menor coste energético.

"Si la pones en tarifa valle a partir de las 12 de la noche o las 6 de la mañana, si es que puedes, te baja el precio hasta un 40%", por lo que aconseja utilizar "siempre la puesta en marcha diferida", afirma el experto.

Por último, el experto recuerda que descuidar los componentes mecánicos del aparato incrementa de forma progresiva la potencia requerida para su funcionamiento.

En la parte inferior del frontal del equipo se sitúa una zona clave: "esto es una ventanita que yo le llamo ventanita que es filtro; si tú no la limpias periódicamente, cada dos, tres, cuatro semanas, pues la bomba va a coger suciedad y va a consumir más y se va a estropear antes".

Siguiendo estos pasos, Navarrete concluye con una fórmula clara para prolongar la vida útil del equipo y recortar recibos.

"Programas largos, siempre llena a tope, utiliza la puesta en marcha diferida y luego limpia bien los filtros; si haces eso, te aseguro que tu lavadora vivirá más y consumirá menos", finaliza el experto.