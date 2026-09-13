Los reactores nucleares modulares que Ayuso quiere para impulsar Madrid: son más seguros, pequeños y eficientes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid. Europa Press

Garantizar un suministro eléctrico constante y evitar fallos en la red se ha convertido en una prioridad estratégica para las administraciones. En este escenario, la Comunidad de Madrid ha comenzado a explorar el potencial de los pequeños reactores nucleares modulares (SMR) para reforzar la capacidad energética regional.

La iniciativa, abierta tras el gran apagón sufrido en toda España el año pasado, se centra por ahora en un proyecto de investigación conjunto entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y la de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Estas minicentrales generan calor a través de la fisión nuclear para producir electricidad con una capacidad de hasta 300 MWe (unos 7,2 millones de kWh al día), frente a los más de 1.000 MWe de las plantas convencionales. Su versatilidad permite destinar ese calor sobrante a la producción de hidrógeno, desalación de agua o fabricación de combustibles sintéticos.

Este enorme potencial ha captado el interés de gigantes tecnológicos como Google, que ha acordado la compra de 500 MW repartidos en siete reactores, y de Amazon, que ya planea el despliegue de instalaciones autónomas gestionadas por inteligencia artificial.

En Europa, la tecnología cuenta con importantes avances prácticos. En Reino Unido, la entidad pública Great British Nuclear ha seleccionado a Rolls-Royce para desarrollar tres reactores SMR basados en tecnología de agua a presión (PWR) con uranio enriquecido al 4,95%, capaces de suministrar energía a tres millones de hogares hacia 2032.

¿Qué ventajas presenta?

La principal baza competitiva de los SMR reside en el drástico ahorro de tiempo y costes que ofrece su construcción modular. El diseño completo de una planta como la de Rolls-Royce consta de unos 1.500 módulos prefabricados en industrias controladas, realizando solo el 10% del ensamblaje sobre el terreno.

Gracias a esta producción en serie, la central puede estar operativa en apenas 500 días tras la llegada de las piezas, en contraste con los cerca de 10 años que exige una planta nuclear tradicional.

A esta rapidez de despliegue se suma una notable optimización de recursos y espacio. Los reactores modulares requieren instalaciones más reducidas, menor volumen de agua de refrigeración y permiten espaciar las recargas de combustible cada 3 a 7 años, frente a los 1 o 2 años habituales en el sector.

Además, su formato escalable facilita que la capacidad de producción eléctrica se vaya ampliando progresivamente a medida que aumenta la demanda energética de la región o de la industria.

Reactor nuclear modulares de Rolls Royce Rolls-Royce Omicrono

El aspecto más determinante para su aceptación pública es el salto cualitativo en materia de seguridad. Los SMR basan su protección en sistemas pasivos que aprovechan su baja potencia y presión de trabajo para apagar el reactor en caso de emergencia, sin necesidad de intervención humana ni de suministro eléctrico externo.

Al fabricarse de forma estandarizada, se eliminan miles de kilómetros de tuberías y cableados complejos presentes en las plantas clásicas, reduciendo drásticamente la probabilidad de errores mecánicos o humanos.

Con la vista puesta en este tramo final de 2027, la apuesta investigadora de Madrid sitúa a la región en el centro del debate sobre el futuro energético europeo.

La combinación de rapidez de montaje, alta seguridad y flexibilidad convierte a la tecnología SMR en una de las alternativas más prometedoras para diversificar las fuentes de suministro y dar respuesta al imparable consumo eléctrico que exigen la industria y las nuevas tecnologías.