El nuevo invento de Francia que aísla la casa del frío y ahorra en calefacción: rápido y fácil de instalar al no usar pegamentos

Con la llegada de septiembre y la recta final hacia los meses más fríos de este 2026, acondicionar la vivienda para mantener el confort sin disparar la factura de la calefacción se convierte en una prioridad.

Aunque el aislamiento térmico interior es la opción más rápida para reducir el gasto energético, las reformas tradicionales echan para atrás a muchos propietarios por sus presupuestos elevados, el polvo generado y las semanas de obra montando estructuras metálicas o aplicando pegamentos.

Para resolver estas molestias, la firma gala HIRSCH Isolation ha diseñado una solución rápida, limpia y económica. El sistema se comercializa bajo la marca Doublifix y destaca por suprimir tanto los perfiles de aluminio anclados a techo y suelo como el uso de colas químicas.

Su secreto radica en un conector patentado con tacos y tornillos especiales que permite anclar los paneles de poliestireno expandido (EPS) directamente sobre el muro base.

Esta técnica de fijación mecánica es totalmente compatible con paredes de hormigón, ladrillo alveolar o bloque encofrado, simplificando drásticamente el trabajo tanto en viviendas particulares como en oficinas, edificios públicos o programas de rehabilitación rural.

Instalación de aislamiento térmico Doubliflix HIRSCH Isolation Omicrono

Una vez colocados los paneles de poliestireno sobre la pared, la instalación se completa fijando encima placas de yeso convencionales o hidrófugas —ideales para estancias húmedas como baños y cocinas— y rematando los bordes con perfiles de acero galvanizado para un acabado pulido.

Además de dejar más espacio técnico para el paso de cables y tuberías por el lado cálido del muro, cada kit de Doublifix cubre 22 metros cuadrados y permite elegir espesores de 100 a 160 mm según las necesidades climáticas de cada zona.

Más allá de la facilidad de montaje, el rendimiento térmico y acústico del invento cumple con los estándares europeos más exigentes, como la normativa francesa RE2020 y la certificación ACERMI.

Los paneles ofrecen una resistencia térmica de hasta 5,30 m²·K/W, soportan el fuego durante al menos 15 minutos y actúan como un eficaz freno contra el ruido exterior, amortiguando más de 12 decibelios en muros de ladrillo y más de 8 decibelios en superficies de hormigón.

Ecológico y ligero

La vertiente ecológica es otro de los puntos fuertes del proyecto. Al prescindir de las pesadas subestructuras metálicas habituales en el sector, la huella de carbono del aislamiento se reduce de manera sustancial.

Asimismo, el poliestireno utilizado es un material muy ligero que ostenta la clasificación A+ por sus bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, garantizando un ambiente interior saludable e inodoro desde el primer día.

Una ventaja añadida es que todo el conjunto es completamente desmontable al cabo de los años. Esto facilita la separación de los componentes y su posterior reciclaje, impulsando la economía circular y evitando la acumulación de escombros en caso de una futura remodelación.

De cara al próximo invierno, alternativas modulares como Doublifix demuestran que proteger la casa de las corrientes heladas ya no requiere someterse a obras complejas ni a grandes desembolsos. Una propuesta accesible para ganar confort, reducir la huella de carbono y amortiguar el recibo de la luz antes de que apriete el mal tiempo.