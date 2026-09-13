El nuevo aspirador sin cable de Lidl por 84,99 euros: se esperan colas kilométricas para hacerse con este chollo

Lidl vuelve a sorprender en su sección de electrónica con el lanzamiento del nuevo aspirador de mano 2 en 1 con batería de la marca SilverCrest. Disponible por solo 84,99 euros, se prevén colas kilométricas en sus tiendas para conseguir este chollo que destaca por su excelente relación calidad-precio en comparación con otros modelos del mercado.

Este dispositivo cuenta ya con una valoración media de 4 sobre 5 estrellas por parte de los usuarios, quienes destacan que aspira y friega bien, resulta silencioso y ofrece una iluminación frontal de gran utilidad para el día a día.

El aspirador destaca por una ficha técnica robusta impulsada por un motor de 130 W y tecnología ciclónica, la cual separa eficazmente la suciedad del aire sin depender de bolsas de recambio. Asimismo, incorpora un sistema de doble filtrado que combina un filtro EPA 10 con otro de acero inoxidable, devolviendo un aire más limpio a la estancia.

Para adaptarse a cada necesidad, ofrece dos modos de funcionamiento: el modo ECO, con 6000 Pa de succión y hasta 45 minutos de autonomía, y el modo Boost, que eleva la potencia a 9000 Pa durante 25 minutos para tratar zonas difíciles o alfombras.

Este modelo híbrido destaca por su capacidad para funcionar tanto como aspirador en seco como mopa húmeda.

Características

Gracias a su diseño inalámbrico y manejable, puede transformar su uso de aspirador de suelo a dispositivo de mano compacto mediante un tubo de desmontaje ágil, ideal para limpiar tapicerías o zonas elevadas sin herramientas.

Además, la gestión de la limpieza y la batería se monitoriza de forma clara mediante un indicador LED iluminado en el propio cuerpo del aparato.

El corazón del equipo es una batería extraíble de iones de litio de 24 V y 2500 mAh, una característica de gama alta que permite su recarga independiente con el adaptador de red incluido. El tiempo máximo para completar un ciclo de carga es de cuatro horas, facilitando un uso cómodo y flexible en cualquier estancia de la vivienda.

El mantenimiento diario se facilita gracias a un depósito de polvo extraíble de 600 ml de volumen total y 350 ml de capacidad útil. Su vaciado resulta sumamente higiénico, ya que el aparato se desmonta al completo para su limpieza sin requerir herramientas adicionales.

El paquete incluye un completo conjunto de accesorios estándar: un cepillo eléctrico para suelos con iluminación LED, un accesorio de mopa modular con dos paños lavables, una boquilla para ranuras y un cepillo 2 en 1, perfecto para esquinas o el coche.

Finalmente, se entrega con un práctico soporte de pared que incluye el material de montaje y anclajes para organizar todos los componentes, consolidando este aspirador de 84,99 euros como una de las compras más completas para mantener el hogar impecable.