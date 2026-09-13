El invento fabricado en España que aniquila a las avispas: las captura de forma segura y sin utilizar productos químicos

Tras los meses más calurosos del verano en España, la proliferación de la avispa asiática (Vespa velutina) y del avispón oriental (Vespa orientalis) vuelve a situarse como una de las principales amenazas para el sector apícola y la tranquilidad en los espacios exteriores.

Para combatir a estas especies exóticas invasoras —presentes en nuestro país desde 2010—, el grupo vasco Artzainak ha fabricado Ornetin UV, un innovador desarrollo de origen francés diseñado para capturar a estos insectos de forma limpia, selectiva y sin recurrir a productos químicos.

Gracias a un material integrado en su superficie que no se degrada con el tiempo ni con el uso, Ornetin UV incrementa la detección visual por parte de las avispas en más de un 80%, captando con especial eficacia la atención de las reinas fundadoras a gran distancia.

La gran ventaja del dispositivo frente a las trampas convencionales radica en su tecnología de atracción óptica por radiación ultravioleta (UV-A), un espectro invisible para los humanos pero altamente perceptible para los insectos.

El invento se fabrica mediante moldeo por inyección en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclable, lo que le confiere una alta resistencia a la intemperie durante años.

Recomendaciones

El sistema se adapta a tarros de vidrio de 100 mm de diámetro y cuenta con un juego de boquillas intercambiables: un par optimizado para atrapar obreras y reinas de avispa asiática y otro par específico para el avispón oriental, garantizando que especies autóctonas como las abejas no queden atrapadas.

El uso de la trampa se adapta según la época del año para maximizar los resultados.

Durante la primavera, la marca recomienda retirar los tapones verdes, colocar la boquilla azul, situar el frasco en posición vertical y emplear un cebo a partes iguales (33%) de jarabe de frutos rojos, cerveza rubia y vino blanco para atraer a las reinas.

En verano y otoño, se aconseja instalarla en horizontal, tardando menos de 10 minutos fijándose con un único tornillo, con tapones verdes y verter jarabe de azúcar sobre una base absorbente de paja.

El invento de Ornetin que acaba con la avispa asiática. Ornetin Omicrono

El mantenimiento resulta sumamente sencillo y ecológico. Una vez lleno el recipiente, tan solo hay que sumergirlo en un cubo de agua durante seis horas para neutralizar a los insectos, escurrirlo, desenroscarlo y enjuagarlo bajo el grifo para dejarlo listo de nuevo.

Al no utilizar sustancias tóxicas ni pegamentos, se evita la contaminación del suelo y la generación de residuos nocivos en huertos y jardines. Como complemento a esta solución, la firma ha desarrollado también un bozal protector para colmenas pensado para los apicultores.

Fabricado con una placa de plexiglás dotada de aberturas 10 veces más grandes que las mallas tradicionales, permite a las abejas entrar y salir con total fluidez para sus labores de polinización, al tiempo que bloquea por completo la entrada de los depredadores.

En este mes de septiembre de 2026, momento en que las colonias invasoras alcanzan su punto álgido de actividad antes de la llegada del frío, innovaciones como Ornetin UV demuestran el potencial del diseño sostenible para proteger la biodiversidad local, salvaguardar las colmenas y mantener los entornos residenciales libres de avispas.