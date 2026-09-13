España da una lección: logra convertir residuos textiles en materiales de arquitectura con una tecnología pionera

El desafío global de la gestión de residuos textiles ha encontrado una respuesta tecnológica e innovadora en el ecosistema industrial gallego. Las compañías BIRDMIND e Insertega han consolidado una alianza estratégica para desarrollar materiales técnicos de alto rendimiento destinados a los sectores de la arquitectura, el interiorismo, el retail y el mobiliario a partir de fibras textiles de reciclaje complejo.

Esta iniciativa aborda una de las problemáticas más persistentes de la economía circular actual: la valorización efectiva de aquellos materiales y prendas que, debido a su mezcla de fibras, sus tratamientos químicos o su composición técnica, no pueden reincorporarse a los circuitos convencionales para convertirse nuevamente en tejido.

El proyecto combina la solvencia logística e industrial de Insertega con la experiencia en investigación y desarrollo de materiales circulares de BIRDMIND, que amplía así su bagaje tras haber trabajado previamente con residuos agrícolas.

Insertega aporta al proceso su dilatada trayectoria en clasificación, recuperación y preparación de residuos, respaldada por una infraestructura capaz de tratar hasta 7.000 prendas por hora en sus instalaciones de más de 6.000 metros cuadrados y una red colaborativa de más de 300 entidades.

Por su parte, el Laboratorio de BIRDMIND analiza en detalle las propiedades de cada flujo de desecho para estudiar su integración en nuevos tableros técnicos, evaluando rigurosamente sus prestaciones mecánicas, durabilidad y viabilidad para la producción a escala industrial.

Cubos con fibras textiles. Birdmind/Insertega Omicrono

Mediante esta pionera tecnología de transformación, la firma gallega ya ha desarrollado los primeros prototipos de tableros listos para su aplicación en revestimientos, elementos expositivos, diseño de mobiliario y espacios comerciales.

Estos innovadores materiales cuentan con las certificaciones oficiales que acreditan su calidad y disponen de capacidad para su fabricación industrial inmediata.

La tasa de integración lograda demuestra el alcance real del proyecto, ya que cada tablero técnico producido permite reincorporar hasta 30 kilogramos de fibras textiles recuperadas.

Esta cifra equivale a evitar el desecho de unas 250 camisetas por unidad, evitando que pierdan su valor como materia prima y prolongando su ciclo de vida útil dentro del mercado.

Lejos de limitarse a comercializar un producto cerrado, las dos compañías plantean esta iniciativa como una plataforma abierta y colaborativa para el conjunto de la industria.

El objetivo es permitir que marcas, fabricantes y otros agentes analicen sus propios flujos de materiales residuales y estudien conjuntamente sus posibilidades de revalorización.

Con esta propuesta, se pone en valor el enorme potencial de Galicia como territorio clave para conectar la industria, la innovación y la sostenibilidad, aprovechando la presencia de un ecosistema textil de primer nivel, empresas especializadas en gestión de residuos y capacidades técnicas avanzadas para el desarrollo de los materiales sostenibles del futuro.