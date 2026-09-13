La bicicleta eléctrica que planea superar a la tecnología: motor de 1.000 W y una batería con autonomía para 260 km

El sector de la movilidad urbana sobre dos ruedas continúa recibiendo innovaciones procedentes del ámbito tecnológico.

Tras el desembarco de firmas como Decathlon, la compañía Navee —reconocida hasta ahora por sus patinetes de gama alta— aprovechó la feria IFA celebrada en 2025 en Berlín para desvelar la SP01.

El vehículo destaca por unas especificaciones que rozan la categoría de ciclomotor. Equipado con un motor central de 1.000 W y un par de 160 Nm, el conjunto es capaz de mantener la asistencia hasta los 45 km/h incluso en subidas exigentes.

Semejante potencia sobrepasa los límites legales europeos para bicicletas convencionales (250 W y 25 km/h), lo que en países como España obligará al usuario a matricular el vehículo, contratar un seguro obligatorio y disponer de carné de conducir para circular legalmente.

Para alimentar este despliegue técnico, la e-bike integra en su cuadro de aluminio 6061 una gran batería extraíble de 1.440 Wh que ofrece hasta 260 kilómetros de autonomía, requiriendo apenas cuatro horas para una recarga completa.

Además de su vocación ciudadana, la SP01 equipa componentes de primer nivel para excursiones exigentes: horquilla de suspensión Suntour, neumáticos Schwalbe antipinchazos, transmisión Shimano de 11 velocidades y frenos de disco hidráulicos Magura de cuatro pistones.

El equipamiento tecnológico se completa con una pantalla TFT integrada, un faro Spanninga Axendo de alta visibilidad y un innovador radar de aviso de colisión para prevenir accidentes con otros vehículos.

Características técnicas

Todo este conjunto de piezas premium y su batería de gran capacidad elevan el peso total a los 35 kilos. Aunque Navee aún no ha confirmado el precio oficial ni la fecha de reserva en España, el modelo se perfila como una de las propuestas más potentes del año.

Pese a que los 260 kilómetros de alcance de la SP01 representan una marca sobresaliente para el uso diario, el mercado de larga distancia cuenta con alternativas aún más extremas como la Fiido Titan.

Apodada como el "SUV de dos ruedas", esta bicicleta pensada para rutas de aventura y transporte de mercancías alcanza los 400 kilómetros de autonomía mediante un sistema de tres baterías acumulables, ofreciendo un motor de 750 W y capacidad para cargar hasta 200 kilos por un precio de partida de 1.699 euros.

Con cerca de 195.000 bicicletas eléctricas vendidas en el último año en España según la patronal AMBE, los consumidores demandan vehículos cada vez más completos, prácticos y aptos tanto para los desplazamientos cotidianos al trabajo como para las escapadas de fin de semana.

La e-bike SP01 en IFA Navee Omicrono

La irrupción de modelos como la Navee SP01 afianza la tendencia hacia vehículos híbridos que difuminan las fronteras entre la bicicleta tradicional y la motocicleta ligera.

A la espera de conocer su tarifa definitiva de lanzamiento en nuestro país, la apuesta del fabricante demuestra que la tecnología aplicada a la movilidad personal sigue superando límites en este tramo final de 2026.