Un agente de emergencias del SAMU: "Ni radiaciones ni cáncer, el peligro del microondas es el recipiente"

Alrededor del microondas se han formado muchos mitos que tienen poca base científica y mucho miedo irracional a una tecnología que ya no es precisamente nueva.

Hay gente que dice que calentar la comida en el microondas elimina los nutrientes de los alimentos, e incluso hay quien alerta de la posibilidad de sufrir enfermedades graves como el cáncer debido a la radiación que emite el aparato.

Sin embargo, para los profesionales de la salud y emergencias, el verdadero peligro de los microondas es otro, y recuerdan que la tecnología usada en el microondas es completamente segura para el uso diario en el hogar si tomamos ciertas precauciones.

El verdadero riesgo del microondas no se encuentra en las ondas que calientan la comida, ni siquiera en el electrodoméstico en sí, sino en los materiales de los recipientes que introducimos en su interior.

Así lo ha recordado el agente de emergencias del SAMU y divulgador, Miguel Assal en un vídeo en su canal de YouTube, explicando que las radiaciones que emite un microondas no son ionizantes, a diferencia de las que emiten los aparatos de rayos X.

Por este motivo, la radiación del microondas no altera la estructura de los alimentos, y la posibilidad de que provoque un daño directo mientras cocinamos es altamente improbable. De hecho, el microondas es más seguro que otros métodos de cocina donde las temperaturas pueden superar fácilmente los 100 ºC y generar compuestos nocivos si los alimentos se queman.

El problema real llega si elegimos un envase equivocado para calentar los alimentos. El uso de recipientes de plástico no homologados para altas temperaturas representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria.

Al calentarse, estos materiales se pueden degradar y migrar sustancias químicas contaminantes directamente hacia la comida que vamos a consumir. Para evitar la ingesta de estas partículas de plástico, es fundamental revisar las etiquetas y los símbolos que suelen estar en la base del recipiente.

Otros materiales comunes en la cocina tampoco son apropiados para el microondas. No debemos meter cualquier cosa que tenga partes metálicas, ya que el metal es un excelente conductor de la electricidad que no absorbe las ondas.

La advertencia se extiende al papel de aluminio, que puede generar chispas y provocar un riesgo de reventón o un incendio que termine destruyendo el aparato o algo peor, nuestro hogar.

Mucha gente que pide comida a domicilio la recalienta en el microondas si ha llegado fría, pero eso es algo contra lo que Assal advierte, ya que muchos de estos recipientes de cartón usados por los establecimientos van plastificados y van a contaminar la comida.

En definitiva, lo más recomendable es usar alternativas sencillas como un plato de vajilla tradicional, o bien podemos obtener un recipiente de plástico que esté homologado para su uso en el microondas.