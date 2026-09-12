Los técnicos advierten: "El apagón 3G en España va a afectar directamente al sistema SOS de los ascensores"

Los operadores de telefonía españoles ya han iniciado el cierre de sus redes 3G, que dieron servicio durante años a los teléfonos móviles en buena parte del territorio, después de la adopción masiva de 4G y la expansión del 5G.

Vodafone fue la primera compañía en dar el paso, mientras que Movistar y MasOrange tienen previsto terminar el año que viene tras acelerar el proceso; sin embargo, eso puede dejar a millones de usuarios en problemas.

Y no hablamos de usuarios de teléfonos móviles, ya que la mayoría de los modelos ya soportan 4G como mínimo, sino de usuarios de ascensores que se puedan quedar atrapados por una incidencia.

Y es que los sistemas de comunicación bidireccional instalados en las cabinas dependen aún en buena medida de módulos de conectividad celular basados en tecnología 2G y 3G, y por lo tanto, van a perder toda la cobertura próximamente.

Sin esta conexión, el botón SOS presente en todos los ascensores por ley no funcionará de la manera correcta, ya que no será capaz de conectarse a la red para enviar el aviso e iniciar la comunicación con el afectado.

La situación es más crítica aún porque ha coincidido con la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1, que establece la obligatoriedad de garantizar la operatividad de los sistemas de llamada de emergencia en todos los ascensores.

No es sólo por el botón SOS, también porque la normativa europea establece que los ascensores deben realizar pruebas de autodiagnóstico automáticas a través de la red, con una periodicidad máxima de 72 horas.

Si se detecta un fallo de conexión, el indicador de avería del ascensor empieza a parpadear y lo deja fuera de servicio; en otras palabras, sin conexión 3G muchos ascensores directamente van a dejar de funcionar.

La dimensión del problema es notable, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Empresas de Mantenimiento de Ascensores (FEEDA), cerca del 50% de los más de 1 millón de ascensores instalados en España supera los 20 años de antigüedad y son los más afectados por el apagón.

La buena noticia es que aún queda tiempo. Aunque Vodafone ya cerró su red 3G hace dos años, Movistar tiene previsto finalizar el proceso a mediados del 2027. MasOrange ha fechado el cierre de su red para el 31 de diciembre de 2027, pero en su caso mantendrá la red 2G abierta hasta finales del 2030 por la cantidad de dispositivos del Internet de las Cosas que lo usan.

La actualización implica la sustitución del módem interno del ascensor por un transmisor LTE compatible con la tecnología VoLTE, que permite transmitir llamadas de voz mediante la red de datos 4G. La intervención no requiere reemplazar el ascensor ni la botonera, sino sustituir la placa de comunicaciones situada en el cuadro o en la parte superior.

También hay alternativas que puedan ser instaladas sin cambiar todo el ascensor. La compañía de componentes electrónicos Contaval destaca los teléfonos de alarma 4G que pueden servir como 'parche' si no hay otra opción.

El sector también ha creado nuevos adaptadores de red y pasarelas que proporcionan conexión telefónica inalámbrica a teléfonos de alarma existentes, que son ideales para ubicaciones sin línea fija o donde es necesario actualizar de 2G/3G a 4G.