He instalado la nueva app de Gemini para Windows, y el potencial es tremendo, pero no la recomiendo por esta razón

Gemini se ha convertido en la prioridad absoluta para Google, quitando protagonismo incluso a sus productos estrella como la búsqueda web; y ahora, esta expansión continúa con el lanzamiento de la app oficial de Gemini para Windows.

Ya he podido instalarla y usarla un poco, y mis conclusiones no son muy halagadoras; pero bien puede merecer la pena instalarla en el futuro próximo, si las promesas que ha hecho Google esta semana se cumplen.

Para instalar la app de Gemini para ordenador, solo tenemos que entrar en la página oficial del proyecto y seleccionar la descarga para nuestro sistema operativo; la app está disponible para macOS (Sequoia 15.0 o superior) y para Windows 10 y Windows 11 (sólo x64 y ARM64).

Una vez descargado el archivo, al iniciarlo se ejecutará automáticamente el programa de instalación que descargará e instalará todo lo necesario. Una vez que haya terminado, tenemos la opción de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, aunque sorprendentemente, ese no es un requisito obligatorio y podemos usar Gemini sin cuenta.

Una vez que termina el proceso, lo que nos queda es… Gemini. Es decir, exactamente el mismo Gemini que podemos usar en un navegador web como Chrome, Safari o Firefox, sin diferencia alguna.

App de Gemini para Windows El Androide Libre

A efectos prácticos, es una página web con su propia ventana independiente. La experiencia y las posibilidades son exactamente las mismas, con acceso a los diferentes modelos dependiendo del tipo de cuenta y suscripción que tengamos.

La app se sincroniza con nuestra cuenta, si hemos iniciado sesión, y ofrece acceso al historial de conversaciones y a las mismas funcionalidades dependiendo de la suscripción de pago que tengamos, si es que la tenemos.

Por lo tanto, podemos preguntar cualquier cosa a Gemini, analizar nuestros documentos, crear imágenes y vídeos con IA, crear y acceder a nuestras Gems personalizadas, y más. Lo mismo que podemos hacer en la web de Gemini, pero entonces, ¿para qué instalar esta app?

Por qué Gemini tiene potencial

Hay gente que prefiere tener apps por separado del navegador web, y un detalle muy bueno con esta es que podemos llamar a Gemini usando un atajo de teclado; aunque es algo molesto que por defecto sea el mismo atajo que usa la app oficial de Google, eso se puede cambiar.

También podemos controlar el acceso al micrófono, la webcam y la localización directamente desde la app, sin depender de la configuración del navegador, y Gemini respeta la configuración de privacidad que tengamos en el sistema (no es capaz de coger la localización si la tenemos desactivada en Windows, por ejemplo).

Get tailored help for what's on your screen using the Gemini app for macOS. 💻



Simply press both Command ⌘ keys at the same time to seamlessly attach your active window to the chat, without needing to take manual screenshots or switch tabs. — Google Gemini (@GeminiApp) June 4, 2026

Pero sobre todo, el principal motivo por el que instalar la app de Gemini para Windows es por lo que Google está preparando. En macOS, la app de Gemini ya es capaz de controlar nuestro Mac, y en la compañía ya ha confirmado que, con una próxima actualización, será capaz de hacer lo mismo en Windows.

Gracias a los agentes de Gemini Spark, la app es capaz de hacer cosas como organizar nuestras carpetas, acceder a archivos guardados en nuestro almacenamiento local y usar el micrófono para expresar nuestras ideas y dejar que Gemini las formatee en un documento en tiempo real. Lamentablemente, no tengo un Mac, así que no he podido probar estas funciones; pero cuando lleguen, me pueden convencer de dejar la app instalada.

Ese es el verdadero potencial de Gemini en el escritorio. Aunque hoy la app de Gemini sea poco recomendable si tienes un ordenador Windows, eso puede cambiar muy pronto.