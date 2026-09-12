España da una lección a Europa: crea una tecnología pionera en mitad del mar para mejorar la producción de energía solar

El mayor problema de la transición energética en Europa no reside en la eficiencia de los paneles, sino en la competencia por el suelo agrícola que requieren los macroparques fotovoltaicos terrestres.

Para resolver esa limitación, España ha presentado PV-bos, una tecnología de energía solar marina flotante creada por la empresa BlueNewables, con sede en Tenerife. Bautizada como 'Paiporta', la plataforma promete transformar el sector renovable al aprovechar el potencial energético del mar.

Más allá de su impacto tecnológico, la plataforma posee un fuerte valor simbólico. El nombre de 'Paiporta' rinde homenaje a las víctimas de la devastadora DANA que golpeó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, convirtiendo este hito industrial en un emblema de resiliencia.

La plataforma "Paiporta" combina estructuras modulares flotantes de alta resistencia con paneles fotovoltaicos bifaciales. El diseño no solo capta la luz solar directa, sino también la radiación reflejada sobre la superficie del agua, incrementando el rendimiento energético de manera inédita.

A diferencia de los paneles solares terrestres, que pierden eficiencia cuando se sobrecalientan bajo el sol, la plataforma aprovecha el océano como un sistema de refrigeración natural inagotable que mantiene la estructura a menor temperatura.

La suma de este enfriamiento constante, el aprovechamiento del reflejo del agua y el uso de aleaciones resistentes a la corrosión salina permite obtener una eficiencia notablemente superior a la de las instalaciones fotovoltaicas tradicionales.

El proyecto ya se ha materializado con éxito en el Astillero San Enrique, en Vigo (Galicia), donde la plataforma fue botada mediante una maniobra de alta precisión con grúas de gran tonelaje.

Actualmente, los ingenieros ultiman los detalles técnicos antes de que la estructura sea remolcada hasta Valencia, lugar donde se someterá a exigentes pruebas de validación en mar abierto.

José Luis Torres, gerente del astillero gallego, destacó que el hito confirma la solvencia del sector naval español para competir a nivel mundial en tecnologías limpias.

Según Bernardino Couñago, consejero delegado de BlueNewables, el lanzamiento posiciona a la empresa entre los referentes internacionales del sector.

Una de las claves estratégicas del sistema es su capacidad de hibridación: las plataformas solares pueden operar integradas junto a parques eólicos marinos flotantes.

Al compartir la infraestructura de conexión eléctrica a tierra, se maximiza la generación limpia desde un mismo punto marítimo y se reducen costes de forma drástica.

Este desarrollo cuenta con el apoyo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) a través del programa RENMARINAS, además de la colaboración de la entidad SOERMAR.